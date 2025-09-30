Медный всадник на эмблеме, а в душе — свобода: петербургский «Ленфильм» возвращается домой

Знаменитая петербургская киностудия «Ленфильм» перейдет в собственность города.

Смольный официально подтвердил эту информацию, отметив, что соответствующее решение поддержал президент России Владимир Путин.

Инициатива, исходящая от ветеранов, была передана главе государства министром культуры Ольгой Любимовой и губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Патриотизм, история и поддержка талантов: новый вектор «Ленфильма»

Основным направлением работы киностудии станет создание «патриотического и исторического кино».

Кроме того, «Ленфильм» намерен заниматься «поддержкой талантливых режиссеров и актеров».

Стоит отметить, что в 1960-е годы студия переживала расцвет, а ее ленты стали частью «золотого фонда советского кино».

Золотой век «Ленфильма»: жанровое разнообразие и ленинградская школа

Как пишут в Телеграм-канале киностудии, период 1960-х годов ознаменовался для «Ленфильма» расцветом.

Студия демонстрировала «жанровое разнообразие: от лирических драм («Дама с собачкой») до фантастики («Человек-амфибия») и экранизации классики («Гамлет», «Король Лир»)).

Важную роль сыграла «ленинградская школа кино», которая «расширила жанровые рамки и углубила художественное начало картин».

В эти годы на студии работали выдающиеся мастера: режиссеры Григорий Козинцев, Алексей Герман, Игорь Масленников, актеры Бруно Фрейндлих, Иннокентий Смоктуновский, Павел Кадочников, композиторы Дмитрий Шостакович, Олег Каравайчук.

Переходный период и новые имена

В 1960-х был построен филиал в Сосновой Поляне, а с 1966 года фильмы кинофабрики стали выходить с эмблемой «Медный всадник».

Начало 1980-х принесло появление хозрасчетных студий («Голос», «Ладога» и др.) и дебют молодых режиссеров, таких как Владимир Бортко, Александр Сокуров, Константин Лопушанский.

Эти годы стали «переходными, повлияв на дальнейшее развитие кино в Ленинграде».

Период Особенности и события Творческие кадры и инновации Знаковые фильмы 1960-е годы - Жанровое разнообразие: лирические драмы, фантастика, экранизации классики

- Творческая свобода: появление ленинградской школы кино

- Выстроен филиал в Сосновой Поляне (1964), новые павильоны и техбаза

- Введена эмблема «Медный всадник» (с 1966) - Режиссеры: Григорий Козинцев, Алексей Герман, Игорь Масленников

- Актеры: Бруно Фрейндлих, Иннокентий Смоктуновский, Павел Кадочников

- Композиторы: Дмитрий Шостакович, Олег Каравайчук «Человек-амфибия», «Гамлет», «Дама с собачкой» 1970-е годы - Продолжение творческой традиции, укрепление жанровой и художественной базы кино - Продолжают работать ведущие мастера «Ленфильма» «Двадцать дней без войны», «Сладкая женщина», «Познавая белый свет» 1980-е годы - Появление хозрасчетных студий («Голос», «Ладога», «Диапазон», «Петрополь»)

- Дебют молодых режиссеров, смена стиля и тематики

- Переходный этап, влияющий на развитие ленинградского кино - Новое поколение: Владимир Бортко, Александр Сокуров, Константин Лопушанский, Дмитрий Светозаров, Виктор Бутурлин «Собачье сердце», «Я-актриса», «Скорость»

Знаковые ленты: от «Человека-амфибии» до «Собачьего сердца»

За десятилетия «Ленфильм» подарил зрителям множество культовых фильмов: в 1960-е — «Человек-амфибия», «Гамлет», «Дама с собачкой»; в 1970-е — «Двадцать дней без войны», «Сладкая женщина», «Познавая белый свет»; в 1980-е — «Собачье сердце», «Я-актриса», «Скорость».

Теперь, перейдя под управление города, «Ленфильм» готовится к новой главе своей истории.