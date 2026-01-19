ВСМ построят, но электрички переключат куда: Петербург меняет потоки, а мы ждем — кажется, планы растянутся на десятки лет

Северная столица приступила к реализации амбициозной программы, целью которой является трансформация города в полноценный “мегаполис XXI века”.

Эта дорожная карта — программа «Десять приоритетов развития Петербурга» до 2030 года — призвана внести заметные коррективы в повседневную жизнь горожан, затрагивая как транспортную систему, так и социальное обеспечение.

Губернатор Александр Беглов последовательно акцентирует внимание на том, что претворение в жизнь этих грандиозных проектов является “залогом будущего города”.

Подземный рывок: «Юго-Западная» как символ новой доступности

Одним из самых осязаемых достижений стало открытие станции метро «Юго-Западная». Этот объект кардинально улучшил сообщение с Красносельским районом.

“Прибытия этого поезда ждали без малого полмиллиона человек. Ежедневно пользоваться станцией смогут около 200 тысяч пассажиров”.

Для эффективной обработки пассажиропотока вестибюль оснастили двадцатью турникетами, что позволяет добраться до центра менее чем за полчаса.

Комментируя завершение работ, губернатор отметил колоссальный потенциал строительной отрасли города:

«У нас есть кем строить, у нас есть чем строить, и самое главное — у нас есть на что строить — город заработал деньги, чтобы это все сегодня могло осуществиться».

Он особо выделил титанические усилия строителей, отметив, что “у нас в работе уже пять проходческих щитов работает, в ближайшее время заработает шестой, и вот эти две станции — это трудовой подвиг наших метростроителей”.

Жители восхищены результатом:

“Она красивая, она ближе к нашему дому — это меньше уже на автобусе добираться. Спасибо за новую станцию. Мы очень удивлены такой красоте, попали как будто бы в музей, понравилось”, — поделилась впечатлениями петербурженка.

Но не все оценили по достоинству новую станцию. Все дело в ее расположении:

“Странно, нам до этого нового метро добираться более 30 минут… Не бьётся что-то.”

Скоростной трамвай: темп, вызвавший споры

Транспортный ландшафт пополнился 24 декабря запуском первого в стране скоростного трамвая, связавшего Шушары и станцию Купчино. Глава города охарактеризовал этот проект как один из наиболее комплексных:

“Это — один из сложнейших проектов не только в нашей стране, но и в Европе. Это — ещё один проект, который реализуется по поручению президента”.

Локальным достижением стало то, что сами вагоны произведены на Невском заводе. Обещано, что через год аналогичная линия будет введена в строй в Славянке.

Тем не менее, заявленная “скоростность” вызвала критику среди горожан. Петербуржцы задаются резонными вопросами о терминологии:

“Кто назвал этот трамвай Купчино-Шушары скоростным? Новый - да, современный - однозначно. Но то, с какой скоростью он заползает и движется по путепроводам над КАДом, ж.д. путями и другими дорогами явно прямая насмешка над его названием”.

Наблюдается и общее сомнение в сроках:

“Планам быть! Но вот незадача - через сколько десятков лет?”

Мосты, магистрали и перераспределение потоков

В рамках приоритетного плана активно идет работа над мостовыми сооружениями. Большой Смоленский мост возводится опережая график и уже получил свой разводной пролет.

Губернатор акцентировал историческую важность:

“40 лет не строились разводные мосты. Сегодня это — первый разводной мост, который строится по поручению президента, строится в нашем городе хорошими темпами”.

Открытие рабочего движения запланировано на 2027 год.

Вторым мегапроектом является высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Она призвана не только улучшить связь между столицами, но и кардинально реорганизовать внутренние транспортные потоки.

По словам Беглова, возникла необходимость “переключить сегодня электрички наши, пригородное движение, на новый этап, чтобы освободить Московский вокзал для его реконструкции”. Это потребует создания Волковской станции.

В дополнение к этому, городская администрация курирует возведение Широтной Магистрали скоростного Движения и КАД-2, а также анонсирован туристический проект — круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург Марина».

Забота о старшем поколении и укрепление здоровья

Среди десяти ключевых направлений особое место занимает социальная сфера. Летняя инициатива по возрождению “Танцевальных веранд” в рамках программы «Серебряный Возраст» стала настоящим подарком для пенсионеров. Появились двадцать музыкальных площадок для досуга.

Уже более 120 тысяч граждан активно используют карту “Серебряный возраст” для посещения культурных учреждений. В планах — открытие четырех городских «Серебряных центров».

Здоровье граждан признано “фундаментом развития”. На оснащение первичного звена здравоохранения выделено свыше четырех миллиардов рублей. Губернатор напомнил о государственном векторе:

“Президент России определил первоочередной национальной целью сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей”.

Автопарк “Скорой Помощи” пополняется: сотня новых машин получена в прошлом году, и в 2026 году ожидается поставка еще полутора сотен.

Хотя полная реализация стратегии до 2030 года включает и обновление школ, и благоустройство, позитивные результаты видны уже сейчас. Тем не менее, часть петербуржцев относится к заявленным улучшениям с долей осторожности.

