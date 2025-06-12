Битва за Шуваловский лес: почему парк важнее новых домов

В районе Парголово недалеко от Петербурга находится Шуваловский лес. Это не просто кусочек зелени — это историческое и экологическое сокровище, которое вот уже несколько лет пытаются превратить в жилой квартал с многоэтажками.

Однако местные жители и городские власти активно сопротивляются, и пока что лес удается сохранить.

Немного истории

Шуваловский лес — часть огромного парка, который существует с XVIII века. Земли принадлежали графам Шуваловым, а сам парк — это не просто деревья, а настоящий исторический комплекс с дачами, прудами и старинными постройками.

В XIX веке здесь отдыхали петербуржцы, а сейчас это любимое место для прогулок жителей Парголово и соседних районов.

Почему лес оказался под угрозой?

В 2017 году компания застройщик «Вектор» купил два участка площадью почти 14 гектаров в районе Шуваловского леса. В то время эти земли были разрешены для многоэтажной жилой застройки. Планировалось построить около 236 тысяч квадратных метров жилья — это несколько больших домов с сотнями квартир.

Раньше эти территории относились к рекреационной зоне, где нельзя было строить жилые дома, но в 2015 году статус изменили, и лес стал формально «зеленой зоной» с разрешением на застройку. Так зеленое пространство попало под угрозу.

Как жители и город спасают лес?

В 2023 году, когда принимали новый Генеральный план Петербурга, жители активно выступали за возвращение Шуваловскому лесу статуса рекреационной зоны. Это бы значило, что теперь здесь нельзя строить многоэтажные дома, а только объекты для отдыха, спорта и культуры.

Законодательное собрание поддержало эту инициативу, и лес официально стал зоной отдыха. Однако компания-застройщик не согласилась с этим решением и подала иск в суд, требуя отменить перевод леса в рекреационную зону.

И суд, и апелляция отказали застройщику и это стало большой победой для жителей и защитников природы.

Однако на этом борьба не закончилась — кассационный суд отменил эти решения и отправил дело на пересмотр. Сейчас компания продолжает судебные тяжбы, пытаясь вернуть право строить жилье на этих участках, сообщает Фонтанка.

Почему это важно?

Для местных жителей Шуваловский лес — это не просто деревья. Это место, где можно дышать свежим воздухом, гулять с детьми, заниматься спортом и отдыхать от городской суеты.

Кроме того, в районе уже построено много жилья, и социальной инфраструктуры не хватает, поэтому сохранить зеленые зоны особенно важно для качества жизни.

С юридической стороны у города есть веские аргументы: застройщик много лет пытался получить разрешения на строительство, но получил отказы. Перевод леса в рекреационную зону — это попытка сохранить баланс между интересами жителей и собственников земли.

Что дальше?

Сейчас ситуация напряженная. Судебные процессы продолжаются, и многое зависит от того, сможет ли город убедительно объяснить, почему изменил статус земли с жилой застройки на рекреационную.

Жители не собираются сдаваться и продолжают общественную активность, а власти ищут пути сохранить зеленую зону для будущих поколений.