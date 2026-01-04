Накрывает тревогой и сонливостью зимой: терапевт объяснил, почему это не слабость, а закономерная реакция

В холодный сезон человек может воспринимать окружающий мир как источник опасности, и это может сказываться на его действиях.
Врач Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс» обратил внимание, что организму в это время стрессует.
Такое состояние чревато скачками давления, тревожностью и постоянной усталостью.
Кондрахин отметил, что снизить влияние стрессовых факторов реально с помощью определённых изменений в питании.
Врач рекомендует включить в ежедневный рацион больше рыбы, которая богата жирами, а также не отказываться от цитрусовых фруктов и стараться не пропускать плотный завтрак.
По словам специалиста, приятный аромат апельсинов или мандаринов сам по себе уже оказывает положительное действие на самочувствие человека.
Ранее также сообщалось, что для поддержания иммунитета в осенний период не обязательно прибегать к медикаментам.
Достаточно обеспечить себе правильный режим питания и регулярно включать в рацион полезные продукты.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».