Городовой / Город / Накрывает тревогой и сонливостью зимой: терапевт объяснил, почему это не слабость, а закономерная реакция
Опубликовано: 4 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova

Эксперт считает, что существуют способы преодоления подавленного состояния.

В холодный сезон человек может воспринимать окружающий мир как источник опасности, и это может сказываться на его действиях.

Врач Андрей Кондрахин в беседе с «Постньюс» обратил внимание, что организму в это время стрессует.

Такое состояние чревато скачками давления, тревожностью и постоянной усталостью.

Кондрахин отметил, что снизить влияние стрессовых факторов реально с помощью определённых изменений в питании.

Врач рекомендует включить в ежедневный рацион больше рыбы, которая богата жирами, а также не отказываться от цитрусовых фруктов и стараться не пропускать плотный завтрак.

По словам специалиста, приятный аромат апельсинов или мандаринов сам по себе уже оказывает положительное действие на самочувствие человека.

Ранее также сообщалось, что для поддержания иммунитета в осенний период не обязательно прибегать к медикаментам.

Достаточно обеспечить себе правильный режим питания и регулярно включать в рацион полезные продукты.

Автор:
Юлия Аликова
