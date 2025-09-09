Мыть нельзя оставить: почему мясо лучше не отправлять в раковину

Многие стараются тщательно мыть мясо перед тем, как его готовить. Но на самом деле это может быть не просто бесполезно, а даже опасно.

Когда мясо моют под струей воды, микробы с поверхности мяса не погибают, а наоборот разлетаются во всех направлениях.

Капли с бактериями могут оседать на столах, посуде и даже на готовых продуктах, пишет Лента со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марию Золотареву.

Какие опасные бактерии могут находиться в мясе?

Сырые мясные продукты, особенно птицы, часто содержат опасные бактерии, такие как сальмонеллы и кампилобактерии. Они вызывают пищевые отравления: диарею, рвоту, повышение температуры.

И визуально определить опасность невозможно — мясо может оказаться чистым, но внутри или на поверхности всё равно могут прятаться болезнетворные проверки.

Как сделать мясо безопасным?

Единственный надежный способ уничтожить все вредные бактерии — это хорошая термическая обработка. Прожарьте или варите мясо до нужной температуры.

Для куриного мяса это минимум 75 градусов по Цельсию внутри куска. Такая температура гарантированно уничтожит все пищевые патогены.

Если мясо кажется грязным?

Если на мясе есть остатки упаковки, кровь или другие загрязнения — лучше аккуратно протрите его бумажным полотенцем.

После разделки мяса необходимо тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Также рекомендуется использовать отдельные разделочные доски и ножи для мяса.

Специалисты советуют разделять мясо на отдельную доску, которую сразу после этого нужно промыть моющим средством.

Раковину и пространство вокруг нее тоже необходимо тщательно вымыть, чтобы капли сырого сока не заразили другие продукты или посуду.

