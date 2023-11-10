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Эту утварь нельзя греть в микроволновке: прибор рискует превратиться в металлолом

Эту утварь нельзя греть в микроволновке: прибор рискует превратиться в металлолом
Из-за чего может сломаться микроволновка

Мастер по ремонту бытовой техники назвал главные табу.

В микроволновке нередко разогревают и продукты в пакетах, варят овощи и даже пекут кексы. При этом лишь единицы задумываются, что некоторые из поставленных в устройство предметов могут запросто «убить» его.

Мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк в беседе с порталом «Городовой» объяснил, в каком случае СВЧ-печь может превратиться в металлолом. Специалист напомнил, что далеко не всю утварь можно ставить внутрь прибора.

«Нельзя разогревать металлические тарелки и с золотой обводкой — они будут искрить», — пояснил эксперт.

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Общество Эксклюзив Техника
10 ноября 2023 12:30
Мария Саблина
Мария Саблина
Владимир Гусаков
Владимир Гусаков
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