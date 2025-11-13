Милфа, вайб и кэш: как это звучало из уст советской молодежи

Советская эпоха оставила после себя не только памятники архитектуры и песни, но и уникальный пласт сленга. Слова и выражения, некогда активно употреблявшиеся в повседневной речи, сегодня могут вызвать улыбку или недоумение.

Эти «прикольные словечки и фразы» уходят в прошлое, уступая место новым, но их отголоски напоминают о самобытности и юморе советского общества.

Прозвища и обозначения: «герла», «чикса» и «хаер»

В СССР существовала особая терминология для обозначения людей. Например, «герла» или «чикса», заимствованные из английского, обозначали молодых красавиц. Сейчас же их называют «милфа» или «крашиха».

«Чикса», по некоторым данным, получило распространение и в начале XXI века. К представителям субкультур с длинными волосами применялось слово «хаер», что просто означало «длинный» и относилось как к мужчинам, так и к женщинам.

«Утюгами» же называли «предприимчивых граждан, которые спекулировали иностранными вещами».

«Мочалки», «тубзики» и «предки»: сленг быта и молодежи

Для представительниц прекрасного пола, «ведущих себя непристойно или распутно», существовало прозвище «мочалки». А для уборных помещений придумывали самые необычные слова, например, «тубзик» или «тульзик».

Молодежь часто называла своих родителей «предками» или «черепами».

Одна из фраз, способная вызвать смех, звучала так: когда один школьник спрашивал у другого, есть ли у него «черепа» дома, и если ответ был отрицательным, это означало «отсутствие родителей», что давало возможность «спокойно идти на квартиру».

«Дерябнуть», «зыко» и «хилять»: яркие примеры советского языка

Слово «дерябнуть» означало «принять алкогольные напитки».

Для выражения похвалы, особенно в среде молодежи, использовалось слово «зыко», пришедшее из «блатного словаря зеков» и означавшее «похвалу на самом высшем уровне».

Работники силовых служб в молодежном сленге назывались «ящиками». А школьники вместо «отдыхать» или «гулять» говорили «хилять».

Деньги в советском сленге: от «башли» до «бабок»

Деньги также имели множество прозвищ. «Башли» – одно из ярких примеров, давшее продолжение «взятке».

В народе говорили, что кто-то «забашлял» другому за услугу. Сегодня эти слова заменили «кэш» и «бабки».