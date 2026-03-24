Миллиардные сделки и звёздный вечер за 20 млн: Петербург готовит ПМЭФ-2026

На концерт на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) потратят 19,9 миллиона рублей. Эти сведения размещены на портале госзакупок.
Комитет по культуре от имени губернатора объявил конкурс на организацию и проведение этого мероприятия. Ожидается не менее 1,5 тысячи зрителей, а концерт продлится минимум 2 часа.
ПМЭФ служит ключевым стимулом для экономики города. В 2025 году на площадке форума подписали 67 соглашений на сумму свыше 1 триллиона рублей, а участие приняли 20 тысяч делегатов из 140 стран, отмечал губернатор Александр Беглов.
ПМЭФ-2026 состоится с 3 по 6 июня. Площадь экспозиционно-деловой зоны в «Экспофоруме» превысит 1,6 тысячи квадратных метров.
Посетители смогут ознакомиться с приоритетными проектами Петербурга в области промышленности и инноваций, а также присоединиться к деловой, культурной и спортивной программам.