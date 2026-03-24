Городовой / Город / Миллиардные сделки и звёздный вечер за 20 млн: Петербург готовит ПМЭФ-2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Миллиардные сделки и звёздный вечер за 20 млн: Петербург готовит ПМЭФ-2026

Опубликовано: 24 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Photoagency Interpress
На концерт на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) потратят 19,9 миллиона рублей. Эти сведения размещены на портале госзакупок.

Комитет по культуре от имени губернатора объявил конкурс на организацию и проведение этого мероприятия. Ожидается не менее 1,5 тысячи зрителей, а концерт продлится минимум 2 часа.

ПМЭФ служит ключевым стимулом для экономики города. В 2025 году на площадке форума подписали 67 соглашений на сумму свыше 1 триллиона рублей, а участие приняли 20 тысяч делегатов из 140 стран, отмечал губернатор Александр Беглов.

ПМЭФ-2026 состоится с 3 по 6 июня. Площадь экспозиционно-деловой зоны в «Экспофоруме» превысит 1,6 тысячи квадратных метров.

Посетители смогут ознакомиться с приоритетными проектами Петербурга в области промышленности и инноваций, а также присоединиться к деловой, культурной и спортивной программам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью