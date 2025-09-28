Многие даже не догадываются: в каждом рынке, ТЦ и крупном магазине обязана быть эта комната для людей

В России действует простое правило: если это рынок, торговый центр или большой магазин, там обязательно должен быть туалет для посетителей.
Такое требование закреплено в санитарных нормах. Смысл в том, чтобы обеспечить людям нормальные условия — ведь покупатели проводят в торговых залах по несколько часов, особенно в крупных комплексах.
Туалеты должны быть отдельными для сотрудников и для посетителей, с подведённой водой, вентиляцией и регулярной уборкой. В мелкой рознице, например в киосках, допускается размещение на расстоянии до 100 метров от объекта, но в крупных магазинах и на рынках санитарные удобства обязаны быть внутри.
Если в торговом центре туалета для клиентов нет, это нарушение. В таком случае можно жаловаться в Роспотребнадзор — требования действуют до 2027 года, и собственники обязаны их выполнять.
Проще говоря: пошли вы за продуктами в гипермаркет, на рынок или в ТЦ — туалет там должен быть. Это не «услуга», а обязательное условие работы торговой точки.