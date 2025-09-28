Городовой / Общество / Многие даже не догадываются: в каждом рынке, ТЦ и крупном магазине обязана быть эта комната для людей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Многие даже не догадываются: в каждом рынке, ТЦ и крупном магазине обязана быть эта комната для людей

Опубликовано: 28 сентября 2025 11:00
ТЦ
Многие даже не догадываются: в каждом рынке, ТЦ и крупном магазине обязана быть эта комната для людей
Фото: Городовой.ру

Вход может быть платным.

В России действует простое правило: если это рынок, торговый центр или большой магазин, там обязательно должен быть туалет для посетителей.

Такое требование закреплено в санитарных нормах. Смысл в том, чтобы обеспечить людям нормальные условия — ведь покупатели проводят в торговых залах по несколько часов, особенно в крупных комплексах.

Туалеты должны быть отдельными для сотрудников и для посетителей, с подведённой водой, вентиляцией и регулярной уборкой. В мелкой рознице, например в киосках, допускается размещение на расстоянии до 100 метров от объекта, но в крупных магазинах и на рынках санитарные удобства обязаны быть внутри.

Если в торговом центре туалета для клиентов нет, это нарушение. В таком случае можно жаловаться в Роспотребнадзор — требования действуют до 2027 года, и собственники обязаны их выполнять.

Проще говоря: пошли вы за продуктами в гипермаркет, на рынок или в ТЦ — туалет там должен быть. Это не «услуга», а обязательное условие работы торговой точки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».