«Пройдите сюда»: почему в магазинах кассиры постоянно пересаживаются с места на место

Опубликовано: 28 сентября 2025 12:30
«Пройдите сюда»: почему в магазинах кассиры постоянно пересаживаются с места на место
Фото: Городовой.ру

И гоняют пассажиров с корзинами.

Если вы хоть раз застревали в длинной очереди в «Пятёрочке» или «Магните», то наверняка видели этот странный ритуал: кассир вдруг резко закрывает кассу со словами «зависла» и уводит всю очередь к соседнему терминалу.

Люди ворчат, снова занимают место, снова ждут. Кажется, что дело в технике, но часто причина совсем в другом.

Оказывается, это хитрый приём сетей. У магазинов есть строгие нормативы: количество чеков, пробитых на одной кассе в час. Если касса пробила больше 50-60 чеков, система видит, что очередь была большой. А это уже минус в отчёт, штрафы и разборки с руководством, отмечает Oren1.

Чтобы цифры были «красивыми», кассу просто закрывают, а покупателей переводят к другой — там счётчик пока чистый. В итоге статистика выглядит идеально: очередей будто бы нет, продавцы всё время при деле, отчётность в порядке.

Да и превысить сумму продаж по одной кассе для филиалов невыгодно, чтобы сократить выплаты проще попросить людей перейти на другую кассу.

На деле же очереди никуда не деваются, просто их искусственно «размазывают» между кассами. Для отчётов — красиво, для покупателей — сомнительное удовольствие, особенно если стоишь с полной тележкой у «зависшей» кассы.

