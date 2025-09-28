«Пройдите сюда»: почему в магазинах кассиры постоянно пересаживаются с места на место

Новости по теме

«Разочарования, жалобы, скандалы, очереди на кассе»: от этого трюка с ценниками в «Пятерочках» люди беленеют

Перейти

Ходят по залу, а петербуржцы в очереди стоят: так вот почему не работают кассы в «Пятерочке»

Перейти

Гауда по цене дешевых яблок: сотрудник «Пятерочки» поделился минусом касс самообслуживания

Перейти

«Картельный беспредел»: кто наживается на пакетах в «Магните», «Дикси» и «Пятерочке»

Перейти

X5 готовит новые «Пятерочки»: теперь без кассиров, очередей, с кафе внутри — продукты выберут за вас

Перейти