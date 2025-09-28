Тапки в коробке и ужин под столом: странные традиции коренных петербуржцев

В Петербурге есть особый жанр — семейные привычки, которые никто не называет традициями. В них нет торжественности, только тёплая повторяемость. Но если взглянуть со стороны — это выглядит и абсурдно, и трогательно одновременно.
Блогер в Дзен-канала «Вместе по Питеру» поведала, как впервые оказалась в семье, где на день рождения бабушки все по очереди шли… в ванную. Не поздравлять, не тосты говорить — а смотреть на потолок.
Там, по словам бабушки, когда-то проявился лик Николая II. Никто, кроме неё, не видел, но ритуал закрепился: каждый год в одно и то же время вся семья всматривалась в трещину и тихо кивала.
Или вот у друга на Удельной: каждую субботу они едят картошку в мундире под Рахманинова — молча. Мама уверена, что «картошка усваивается душой» только в тишине.
А на Малой Посадской в 23:47 в новогоднюю ночь все прячутся под стол. Когда-то это было про блокаду и безопасность, теперь — дань уважения. Под столом гирлянды, салаты и собака. Сидят там, пока куранты не пробьют.
У кого-то — «тапочная коробка» с 1993 года. Старые тапки нельзя выбрасывать: «уйдёт комфорт». У кого-то — обязательное «Доброй ночи, Нева» из окна.
Это не правила и не заветы, это — Петербург. Город, где традиция не требует объяснений.