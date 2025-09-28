Городовой / Общество / Из чего делают магазинные салаты: правда ли еще есть риск отравиться, купив контейнер с оливье?
Из чего делают магазинные салаты: правда ли еще есть риск отравиться, купив контейнер с оливье?

Опубликовано: 28 сентября 2025 11:30
салатик
Из чего делают магазинные салаты: правда ли еще есть риск отравиться, купив контейнер с оливье?
Фото: Городовой.ру

Времена и нормативы меняются, а рецептуры нет.

Многие не знают: покупая готовые салаты в супермаркетах, вы рискуете здоровьем чаще, чем в ресторане.

Эксперты программы «НашПотребНадзор» еще пять лет назад выяснили, что салаты из кулинарии крупных сетей остаются одной из самых рискованных позиций на прилавках.

Еще недавно магазины маскировали просрочку под «свежеприготовленное», а сегодня даже при строгом контроле проблему это полностью не решает.

Предприниматель Дмитрий Потапенко признавал: супермаркеты зарабатывают на кулинарии больше всего, поэтому рисковать качеством они не будут. Но практика переклеивания маркировки живёт — и вчерашний салат легко может оказаться «сегодняшним».

Роспотребнадзор подтверждает: по микробиологии салаты в магазинах хуже, чем блюда в кафе и ресторанах. Средняя статистика пугает — отравление получает каждый двадцатый покупатель. А в отдельных регионах ситуация была катастрофическая.

Получается, что самый привычный и быстрый перекус может обернуться неприятной болезнью. И покупатели узнают об этом уже на личном опыте.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
