Парковка в центре внезапно подешевела на треть: как на это повлияли новые тарифы

Опубликовано: 12 ноября 2025 13:40
Расходы на платную парковку в Центральном районе снизились до 20–30 процентов.

Михаил Курдяев, возглавляющий городской центр по вопросам парковочного пространства, сообщил о результатах изменения стоимостной политики на платных парковочных местах Санкт-Петербурга.

После внедрения гибкой системы тарифов в Центральном районе количество оплачиваемых парковочных сессий уменьшилось примерно на треть.

Главной целью нововведений было воздействовать на загрузку улиц в самых оживлённых частях города.

На специализированной выставке в столице глава центра представил доклад, где поделился выводами о работе новых правил оплаты стоянки, сообщает Neva.Today.

Курдяев отметил, что особенно заметное падение числа оплат отмечается именно в центральной части Санкт-Петербурга. Там число использований платных парковок сократилось в диапазоне от 20 до 30 процентов.

Все изменения стали следствием крупного увеличения стоимости платной стоянки: с 15 октября в центре города плата возросла почти в четыре раза. Новые цены повлияли на решение автолюбителей редко оставлять свои машины на улицах.

В результате постепенно уменьшилось количество автомобилей, припаркованных в наиболее загруженных кварталах.

Юлия Аликова
Город
