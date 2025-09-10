От Лены до Лучезары: как интерес к национальной культуре меняет имена новорожденных

В России отмечают растущую популярность старославянских имен, объясняя это стремлением родителей к самоидентификации и поиском гармонии.
Как пишет "Взгляд", среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.
Причины
“Вместе с этим обычными уже стали такие имена, как Добрыня, Василиса, Святослав и так далее”, — отмечает ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова.
По ее мнению, это не случайность, а “часть общей моды на славянское”.
Однако Русанова предостерегает родителей от “нелепых сочетаний”, которые могут создать ребенку трудности в будущем.