Городовой / Общество / От Лены до Лучезары: как интерес к национальной культуре меняет имена новорожденных
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

От Лены до Лучезары: как интерес к национальной культуре меняет имена новорожденных

Опубликовано: 10 сентября 2025 18:32
имена
От Лены до Лучезары: как интерес к национальной культуре меняет имена новорожденных
globallookpress/Elena Mayorova

Демограф видит параллели с возвращением традиционных элементов костюма и повышенным интересом к своим корням.

В России отмечают растущую популярность старославянских имен, объясняя это стремлением родителей к самоидентификации и поиском гармонии.

Как пишет "Взгляд", среди них часто встречаются имена-двойники: Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

Причины

“Вместе с этим обычными уже стали такие имена, как Добрыня, Василиса, Святослав и так далее”, — отмечает ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова.

По ее мнению, это не случайность, а “часть общей моды на славянское”.

Однако Русанова предостерегает родителей от “нелепых сочетаний”, которые могут создать ребенку трудности в будущем.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще