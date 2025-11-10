«Могучая кучка» против Верди: чем запомнилось 10 ноября в истории Петербурга

Этот день, словно перекресток эпох, собрал в себе свидетельства творческого гения, стратегической мысли и человеческой стойкости.

Десятое ноября — дата, отмеченная в истории значимыми событиями, от строительства величественных сооружений до рождения музыкальных шедевров и поворотных моментов военных действий.

1748: Рождение Смольного монастыря и великий собор

10 ноября 1748 года — этот день ознаменовался торжественной закладкой Воскресенского Новодевичьего монастыря.

На месте, где прежде располагался Смольный двор, первой постройкой стал величественный собор Воскресения, ныне известный всему миру как Смольный собор.

Архитектурный шедевр, проект которого создал Франческо Растрелли, и по сей день является одним из символов имперского Санкт-Петербурга.

Монастырь просуществовал на этом месте до начала XIX века, но уже в 1845 году император Николай I распорядился о его переносе на новое место у Московских ворот, дав начало новой главе в истории обители.

1862: Мировая премьера Верди и первая критика «Могучей кучки»

10 ноября 1862 года — знаменательная дата для любителей оперного искусства. Именно в этот день на сцене Большого театра Санкт-Петербурга состоялась мировая премьера оперы Джузеппе Верди «Сила судьбы».

Все арии исполняли итальянские певцы, что подчеркивало международный масштаб события. Однако, как это часто бывает с новаторскими произведениями, опера вызвала неоднозначную реакцию.

Уже на третьем спектакле молодые российские композиторы, которые в дальнейшем составят костяк знаменитой «Могучей кучки», подвергли произведение Верди резкой критике.

Один из них — Александр Серов — так высказался по поводу оперы:

«Драма, в которой нельзя чувствовать ни малейшей симпатии ни к одному из действующих лиц, произвела и музыку столь же несимпатичную».

Это стало отражением зарождавшихся в российском музыкальном сообществе новых идей и стремлений.

1866: Гонка со временем и рождение любви

10 ноября 1866 года — Федор Михайлович Достоевский закончил диктовать свой знаменитый роман «Игрок», работа над которым началась всего 16 октября.

Подобная спешность была продиктована суровой реальностью: великому писателю грозила долговая яма, и договор на 3000 рублей, заключенный с издателем Федором Стелловским, требовал обязательного выполнения в срок.

Записывала текст за Достоевским молодая стенографистка Анна Сниткина, причем совершенно бесплатно, движимая восхищением его талантом.

13 ноября Достоевский сдал рукопись издателю, а уже 20-го числа, пораженный самоотверженностью и профессионализмом Анны, предложил ей руку и сердце.

Анна, бывшая тогда лучшей ученицей Санкт-Петербургской школы скорописи и преданной поклонницей творчества Федора Михайловича, стала его верной спутницей и музой.

1917: Наследие великого художника

10 ноября 1917 года — в Петрограде, в бывшем обер-полицмейстерском доме на Большой Морской улице, 38, была открыта первая выставка Общества имени Куинджи.

Это событие стало важным этапом в развитии художественной жизни города. Свои работы на выставке представили такие известные мастера, как Исаак Бродский, Аркадий Рылов, Алексей Щусев и Николай Рерих.

Общество, созданное в 1909 году, стало творческим объединением петербургских художников, которые разделяли идеалы и художественные принципы Архипа Куинджи.

Сам Куинджи, основатель общества, вложил в его создание внушительную сумму — 150 000 рублей, подарив, кроме того, свое имение в Крыму и завещав весь свой капитал после смерти.

1941: Советское контрнаступление под Тихвином

10 ноября 1941 года — начало советского контрнаступления, которое имело решающее значение для обороны Ленинграда. Это наступление, продлившееся до 30 декабря, заставило немецкие войска отойти из Тихвина к реке Волхов.

Успешное проведение операции предотвратило соединение немецких и финских войск на реке Свирь, что восточнее Ленинграда могло бы привести к полному окружению города.

Показательно, что финские войска, несмотря на все уговоры немецкой стороны, наотрез отказались форсировать Свирь и наступать в сторону Тихвина, демонстрируя собственную стратегическую независимость и опасения.

Таким образом, каждое десятое ноября вписывало свои яркие страницы в летопись человеческой истории, демонстрируя многообразие талантов и силу духа.