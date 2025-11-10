Лужи с хлопьями: в начале недели Ленобласть накроет мокрый снег

В понедельник на погодные условия в Санкт-Петербурге окажет влияние тыловая часть крупного циклона, центр которого перемещается в сторону Баренцева моря.
Как сообщил главный специалист центра погоды «Фобос»Михаил Леус, днем в регионе ожидается облачность с прояснениями. Осадки будут преимущественно небольшими, местами возможен мокрый снег по области.
Температура воздуха в черте города установится от +3 до +5 градусов, а в населённых пунктах Ленинградской области столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов тепла. Скорость восточного ветра составит 2–7 метров в секунду.
Давление в течение суток изменится незначительно и будет находиться на отметке около 759 миллиметров ртутного столба.
Во вторник существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы температура может опуститься до –1, а днём сохранится в диапазоне от +3 до +5 градусов.
Ранее сообщалось, что для Петербурга наступает период предзимья и водителям рекомендуется поменять колеса и подготовиться к зимнему периоду.