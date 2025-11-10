Городовой / Город / Лужи с хлопьями: в начале недели Ленобласть накроет мокрый снег
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«На генетическом уровне»: Кай Метов объяснил, почему хиты 90‑х до сих пор не отпускают нас Город
Флорист назвал самое опасное растение Ленобласти: его можно перепутать с обычным укропом Общество
Домашние роллы, подвиньтесь: какие японские блюда можно приготовить самому Общество
Суровый север, лаконичный вкус: финская кухня, покорившая Петербург Город
«Жемчужина на Невском» исчезла: где искать следы часовни, ставшей входом в метро Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Лужи с хлопьями: в начале недели Ленобласть накроет мокрый снег

Опубликовано: 10 ноября 2025 05:02
Лужи с хлопьями: в начале недели Ленобласть накроет мокрый снег
Лужи с хлопьями: в начале недели Ленобласть накроет мокрый снег
Городовой ру

Атмосферное давление в ближайшее время останется практически неизменным на уровне 759 миллиметров ртутного столба.

В понедельник на погодные условия в Санкт-Петербурге окажет влияние тыловая часть крупного циклона, центр которого перемещается в сторону Баренцева моря.

Как сообщил главный специалист центра погоды «Фобос»Михаил Леус, днем в регионе ожидается облачность с прояснениями. Осадки будут преимущественно небольшими, местами возможен мокрый снег по области.

Температура воздуха в черте города установится от +3 до +5 градусов, а в населённых пунктах Ленинградской области столбики термометров покажут от +1 до +6 градусов тепла. Скорость восточного ветра составит 2–7 метров в секунду.

Давление в течение суток изменится незначительно и будет находиться на отметке около 759 миллиметров ртутного столба.

Во вторник существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы температура может опуститься до –1, а днём сохранится в диапазоне от +3 до +5 градусов.

Ранее сообщалось, что для Петербурга наступает период предзимья и водителям рекомендуется поменять колеса и подготовиться к зимнему периоду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью