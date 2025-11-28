Городовой / Город / Молодые врачи сами выберут, в каких учреждениях работать под крылом наставника
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неожиданный выбор: что на самом деле смотрят петербуржцы по телевизору Город
«Серьезных обсуждений на уровне города никогда не было»: почему в Петербурге вместо башен Лахты нельзя построить метро Город
Свобода до 2026-го: коту-манулу Шу из Лензоопарка уже назначили «свадьбу» Город
Не дерево, а кирпич: как первые посты Петербурга сломали традиции русского Севера Учеба
Как Трезини убил «стихийный» Ниен и создал имперский Петербург Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Молодые врачи сами выберут, в каких учреждениях работать под крылом наставника

Опубликовано: 28 ноября 2025 11:26
Молодые врачи сами выберут, в каких учреждениях работать под крылом наставника
Молодые врачи сами выберут, в каких учреждениях работать под крылом наставника
Городовой ру

Программа наставничества направлена на то, чтобы опытные сотрудники делились своими профессиональными знаниями с начинающими специалистами.

Молодые специалисты, окончившие медицинские вузы, получили возможность самостоятельно выбирать организации для стажировки под руководством наставника. О таком решении рассказал Сергей Леонов, занимающий должность председателя комитета Государственной думы по охране здоровья, в ходе встречи со студентами Казанского государственного медицинского университета, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что выбранное учреждение должно быть участником программы обязательного медицинского страхования.

Леонов отметил:

«Выбрать место после выпуска для работы с наставником можно самостоятельно. Главное, чтобы это был государственный сектор здравоохранения.
Соответственно, это госклиники — федеральные, региональные, даже муниципальные. Либо коммерческие клиники, которые работают в рамках ОМС»

По словам депутата, стажироваться можно будет и в нескольких учреждениях — например, провести полгода в одной клинике, а затем продолжить обучение в другой.

Участие в программе предусматривает официальную зарплату для молодых врачей, а наставникам за эту деятельность будет начисляться специальная доплата.

Также Леонов подчеркнул, что участие в наставничестве остаётся правом, а не обязанностью выпускников.

Основной задачей наставничества Леонов назвал передачу накопленного опыта старших коллег начинающим врачам. Продолжительность такой работы не превысит трёх лет, однако точный срок зависит от выбранной медицинской специализации выпускника.

Напомним, недавно в первом чтении депутаты Государственной думы одобрили новый законопроект, направленный на устранение дефицита кадров в российском здравоохранении.

Новые правила призваны сделать медицинскую профессию более привлекательной и способствовать закреплению молодых сотрудников в отрасли. Обсуждение инициативы продолжается.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью