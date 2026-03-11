Морозные цены: как февраль сделал аренду в Петербурге выгоднее

В Санкт-Петербурге в феврале средняя цена аренды студий достигла 35 тысяч рублей, однокомнатных квартир — 40 тысяч, двухкомнатных — 60 тысяч, а трехкомнатных — 84 тысяч рублей.
В итоге стоимость съемного жилья снизилась на 2,3%, а предложение квартир выросло на 11,4%, свидетельствуют данные 78.ru.
Тренды февраля
Последний зимний месяц подтвердил сезонную закономерность: расширение ассортимента жилья и стабилизация или падение ставок.
Это улучшило ситуацию для арендаторов, позволив выбрать выгодные предложения, — подчеркнул глава сервиса «Яндекс. Аренда» Андрей Зайко.
По оценке эксперта, рынок начнет постепенно активизироваться. Значительного повышения цен не предвидится.
В городах-миллионниках средняя аренда жилья составила 34 тысячи рублей, с падением на 1,2%.