Народный календарь. Кому молятся моряки 28 декабря за удачу

28 декабря православные верующие отмечают память святого Трифона Печенгского. Этот день в народе имеет несколько других названий: Трифон, Степан, Трифонов день, Заря в рукавицах.

Согласно старинным поверьям, Трифон считался покровителем моря и моряков. Именно к нему обращались члены экипажа, когда их судно сталкивалось с бедой в море. В день Трифона, 28 декабря, все те, кто трудится на воде, отправляются в церковь, чтобы молиться святому о помощи и защите в их тяжелой профессии.

Считается, что в этот день начинается отход в потусторонний мир нечистой силы. Она теряет свои могущество и власть под воздействием солнечного света.

На помощь Солнцу приходили его верные слуги — Зори. В этот день наши предки выходили на улицу, брали горящие угли и рассыпали их по снегу, чтобы ускорить изгнание злых духов и помочь светилу в борьбе со стужей, пишет источник.

Сегодня подобный обряд используют люди, которые считают будто у них настала полоса невезения. Можно взять любой уголек или просто зажечь спичку и пока горит огонь бросить на снег или хотя бы на лед. При этом надо попросить Солнце, чтобы оно разогнало проблемы и неудачи, которые преследуют человека. А после обязательно покормить птичек или любую уличную животинку — это жертва Светилу.