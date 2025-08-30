Обман в школе: как мошенники крадут данные через электронные дневники

Мошенники пользуются тем, что родители и дети готовятся к новому учебному году.

С началом учебного года начинаются не только приятные хлопоты, но и повышенная активность мошенников.

В этом году злоумышленники придумали новую схему обмана, связанную с электронными дневниками школьников. Объясним, в чем тут подвох и как защититься.

Что происходит?

Мошенники звонят или пишут родителям, представляясь сотрудниками школы или технической поддержки.

Они рассказывают, что необходимо обновить данные, привязать номер телефона или активировать новую функцию в электронном дневнике.

Под любым из этих предлогов просят сообщить код из СМС или перейти по ссылке.

Почему это опасно?

Если ввести СМС-код, мошенники получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги» и в онлайн-банках. Через эти данные они могут украсть деньги или оформить кредиты на ваше имя.

Если перейти по присланной ссылке, можно попасть на фейковый сайт, где крадут логины и пароли, либо на устройство загрузится вирус, пишет Фонтанка.

Как отличить настоящие уведомления от мошенничества?

Настоящий вход в электронный дневник происходит через официальный портал или «Госуслуги» с доменом gosuslugi.ru.

Поддельные сайты выглядят похоже, но по факту форма для авторизации просто нарисована на странице, и перехода на «Госуслуги» нет.

Официальные сотрудники школ никогда не просят по телефону код из СМС или пароли.

Никогда не переходите по ссылкам из сообщений или звонков, в которых требуют срочно что-то подтвердить.

Что делать, если позвонили мошенники?

Не торопитесь и не поддавайтесь панике.

Прекратите разговор и самостоятельно позвоните в школу по официальным контактам, чтобы проверить информацию.

Сообщите о подозрительном звонке или сообщении в полицию или киберполицию.

Включите двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунтов.

Почему мошенники используют именно электронные дневники?

Электронные дневники — это платформа, с которой родители регулярно взаимодействуют.

В преддверии учебного года многие готовы оперативно обновить данные или проверить расписание, что дает мошенникам удобный повод связаться и попытаться выманить важную информацию.

Их цель — получить доступ к аккаунтам, которые часто связаны с финансовыми операциями.

Главное — помнить: операции с электронным дневником всегда проходят через официальные сайты без привлечения сторонних лиц.

Никогда не сообщайте свои пароли и коды СМС никому, кто звонит без предупреждения.