Мошки забудут дорогу к цветочным горшкам: их отвадит копеечный продукт с кухни

Как бороться с мошками в цветах

Рядом с комнатными цветами часто кружат мошки и различные насекомые. И избавиться от них можно без тонны покупной химии. Понадобится всего один копеечный продукт с кухни.

Речь идет о чесноке. Он содержит фитонциды, которые служат отпугивающим средством от насекомых, отметил садовод Михаил Воробьев.

«Таким способом можно избавиться от паутинного клеща. Но важно понимать, что это профилактическая мера. Если насекомых слишком много, лучше использовать специальные препараты. Измельчите пять зубчиков, залейте их литром воды и оставьте на пять суток. Затем процедите настой и опрыскайте им растения. Нагревать жидкость нельзя — высокие температуры разрушат биологически активные вещества», — уточнил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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