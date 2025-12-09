Городовой / Учеба / «Мозговой центр» империи: прагматичные и идеологические причины финансирования науки при Петре I и Екатерине II
«Мозговой центр» империи: прагматичные и идеологические причины финансирования науки при Петре I и Екатерине II

Опубликовано: 9 декабря 2025 15:59
Научное просвещение создало новый идеал петербуржца в XVIII веке.

Инвестиции в науку и образование были для российского государства XVIII века не культурной прихотью, а стратегической необходимостью.

  1. Постоянные войны (от Северной до Семилетней) требовали передовой инженерии, картографии, металлургии.
  2. Освоение огромных территорий Сибири и Дальнего Востока нуждалось в геодезистах, геологах, натуралистах.
  3. Управление усложнявшейся империей было невозможно без грамотных чиновников, владеющих не только письмом, но и основами права, статистики, экономики.

Академия наук работала как мозговой центр империи.

  • Её экспедиции (Великая Северная экспедиция Беринга, академические экспедиции в Сибирь) расширяли географические и экономические горизонты страны.
  • Лаборатории академии совершенствовали технологии производства пороха, стекла, красок.
  • Переводческая деятельность обеспечивала доступ к европейским знаниям.

Это была система с чёткой отдачей: каждый рубль, вложенный в Академию, должен был принести практическую пользу государству.

При этом существовала и идеологическая задача.

Просвещение было частью легитимации имперской власти. Монархи, особенно Екатерина II, позиционировали себя как «просвещённые правители», покровители наук и искусств.

Создание образовательных учреждений, поддержка учёных, публикация научных трудов — всё это работало на создание образа России как цивилизованной европейской державы, вышедшей из «варварства».

Петербург становился витриной новой России, демонстрирующей миру её интеллектуальные и культурные достижения.

Автор:
Лариса Никонова
