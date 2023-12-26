Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Мудрые хозяйки не выливают жидкость из-под фасоли: готовят из нее этот соус

Мудрые хозяйки не выливают жидкость из-под фасоли: готовят из нее этот соус
Не спешить выливать воду в раковину

Даст фору покупному маойнезу.

Обычно жидкость из-под консервированной фасоли сразу же выливают. И только опытные хозяйки знают, что из нее можно сделать аппетитный соус. Он подойдет для различных салатов и мясных блюд.

Вам понадобятся:

  • жидкость из-под фасоли — 80 мл,
  • масло растительное — 170 мл,
  • лимона — ½ шт.,
  • сахар — 1 ч. л.,
  • горчица — 1 ч. л.,
  • соль — ½ ч. л.

В чашу блендера поместите все ингредиенты. Взбейте содержимое в течение пары минут. Когда масса загустеет и приобретет белый цвет, соус будет готов, отмечает портал Zefira.net. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты Продукты питания
26 декабря 2023 10:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще