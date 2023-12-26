Мудрые хозяйки не выливают жидкость из-под фасоли: готовят из нее этот соус

Обычно жидкость из-под консервированной фасоли сразу же выливают. И только опытные хозяйки знают, что из нее можно сделать аппетитный соус. Он подойдет для различных салатов и мясных блюд.
Вам понадобятся:
- жидкость из-под фасоли — 80 мл,
- масло растительное — 170 мл,
- лимона — ½ шт.,
- сахар — 1 ч. л.,
- горчица — 1 ч. л.,
- соль — ½ ч. л.
В чашу блендера поместите все ингредиенты. Взбейте содержимое в течение пары минут. Когда масса загустеет и приобретет белый цвет, соус будет готов, отмечает портал Zefira.net. Приятного аппетита!
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