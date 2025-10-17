Городовой / Общество / Последние цифры карты и кэшбэк-мошенники: опасности, скрытые в чеках
Последние цифры карты и кэшбэк-мошенники: опасности, скрытые в чеках

Опубликовано: 17 октября 2025 18:30
чеки и мошенники
Последние цифры карты и кэшбэк-мошенники: опасности, скрытые в чеках
globallookpress/Ilya Moskovets

Чеки как инструмент защиты прав покупателя.

В последнее время в интернете активно распространяется информация о том, что покупателям опасно оставлять чеки на кассе. Сама практика забирать чеки только при крупных покупках, оставляя мелкие «ненужные» бумажки, широко распространена.

Однако эксперты, в частности юристы, настаивают, что такое пренебрежение может иметь неприятные последствия. Действительно ли брошенные на кассе чеки представляют угрозу, и почему их стоит забирать?

Причины для беспокойства: Четыре сценария

Юристы называют несколько основных причин, по которым не следует оставлять чеки в магазине:

  1. Кэшбэк-мошенничество: Чек может попасть в чужие руки и быть использован для получения кэшбэка. Хотя для законного владельца чека это означает лишь упущенную выгоду, для кого-то это может быть способом немного заработать на чужом чеке.

  2. Повторный вынос товара: Недобросовестные люди, обладая чеком, теоретически могут повторно вынести из магазина тот же товар. Несмотря на сложность такой схемы на практике, вопрос совести остаётся открытым. Однако, привлечь к ответственности владельца чека за действия мошенников нельзя.

  3. Риск для банковских данных: Особую опасность представляют чеки, полученные после оплаты банковской картой. На них, помимо суммы покупки, указываются последние четыре цифры номера карты. Утверждается, что мошенники могут воспользоваться этой информацией.

  4. Возможные ошибки кассира: Случайный или умышленный обман со стороны кассира — еще одна причина быть внимательным. Наличие чека позволяет проверить правильность пробитых товаров, цен и отсутствие лишних позиций. Если чек оставлен, вернуть свои деньги в случае ошибки становится значительно сложнее.

Что же делать с чеком?

Некоторые люди сохраняют чеки даже на продукты, на случай обнаружения брака. Хотя «страшилки о том, что может произойти с оставленным чеком — просто фантазии», как говорится в тексте, бдительность не помешает.

Лучше чек порвать или сжечь. Такая простая мера предосторожности позволяет обезопасить себя от потенциальных махинаций, не прибегая к излишней паранойе, но сохраняя разумную осмотрительность.

Ксения Пронина
Общество
