Последние цифры карты и кэшбэк-мошенники: опасности, скрытые в чеках

В последнее время в интернете активно распространяется информация о том, что покупателям опасно оставлять чеки на кассе. Сама практика забирать чеки только при крупных покупках, оставляя мелкие «ненужные» бумажки, широко распространена.

Однако эксперты, в частности юристы, настаивают, что такое пренебрежение может иметь неприятные последствия. Действительно ли брошенные на кассе чеки представляют угрозу, и почему их стоит забирать?

Причины для беспокойства: Четыре сценария

Юристы называют несколько основных причин, по которым не следует оставлять чеки в магазине:

Кэшбэк-мошенничество: Чек может попасть в чужие руки и быть использован для получения кэшбэка. Хотя для законного владельца чека это означает лишь упущенную выгоду, для кого-то это может быть способом немного заработать на чужом чеке. Повторный вынос товара: Недобросовестные люди, обладая чеком, теоретически могут повторно вынести из магазина тот же товар. Несмотря на сложность такой схемы на практике, вопрос совести остаётся открытым. Однако, привлечь к ответственности владельца чека за действия мошенников нельзя. Риск для банковских данных: Особую опасность представляют чеки, полученные после оплаты банковской картой. На них, помимо суммы покупки, указываются последние четыре цифры номера карты. Утверждается, что мошенники могут воспользоваться этой информацией. Возможные ошибки кассира: Случайный или умышленный обман со стороны кассира — еще одна причина быть внимательным. Наличие чека позволяет проверить правильность пробитых товаров, цен и отсутствие лишних позиций. Если чек оставлен, вернуть свои деньги в случае ошибки становится значительно сложнее.

Что же делать с чеком?

Некоторые люди сохраняют чеки даже на продукты, на случай обнаружения брака. Хотя «страшилки о том, что может произойти с оставленным чеком — просто фантазии», как говорится в тексте, бдительность не помешает.

Лучше чек порвать или сжечь. Такая простая мера предосторожности позволяет обезопасить себя от потенциальных махинаций, не прибегая к излишней паранойе, но сохраняя разумную осмотрительность.