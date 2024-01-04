Ароматные пряники больше не превратятся в сухари: волшебный рецепт от кондитера

К Рождеству стоит собраться всей семьей на кухне, чтобы испечь мягкие ароматные пряники. Совместная работа подарит много эмоций, а готовая выпечка окончательно растопит сердца. Чтобы угощения не превратились в сухари, следуйте простому рецепту.

В беседе с порталом «Городовой» кондитер Ирина Сырцева рассказала, что ничего сложного в приготовлении нет. Но для начала запомните нужные ингредиенты:

мед — 200 г,

сахар — 100 г,

сливочное масло — 100 г,

яйца — 2 шт.,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

корица — 1 ч. л.,

сухой имбирь — ½ ч. л.,

гвоздика — ½ ч. л.,

мускатный орех — ½ ч. л.,

мука — 400 г.

Положите в сотейник мед, сахар и сливочное масло. Грейте смесь на среднем огне, пока не станет однородной. Доведите до кипения и снимите с плиты.

В другой миске взбейте яйца, затем добавьте разрыхлитель, специи и остывший медовый сироп. Хорошо перемешайте. Теперь медленно начните вводить муку. Можно добавить побольше, если тесто получилось слишком липким. В конце заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь.

Раскатайте тесто, чтобы его толщина не превышала одного сантиметра. Вырежьте пряники разных форм и размеров, как душа пожелает. Готовые изделия можно выложить на форму, покрытую пергаментной бумагой.

«Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10–12 минут, пока они не приобретут золотистый цвет. Оставьте их остывать на противне, а затем украсьте по желанию. Наслаждайтесь вкусными и мягкими пряниками», — поделилась кондитер.

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