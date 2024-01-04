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Ароматные пряники больше не превратятся в сухари: волшебный рецепт от кондитера

Ароматные пряники больше не превратятся в сухари: волшебный рецепт от кондитера
Рецепт мягких пряников к Рождеству

Можно готовить вместе с детьми.

К Рождеству стоит собраться всей семьей на кухне, чтобы испечь мягкие ароматные пряники. Совместная работа подарит много эмоций, а готовая выпечка окончательно растопит сердца. Чтобы угощения не превратились в сухари, следуйте простому рецепту.

В беседе с порталом «Городовой» кондитер Ирина Сырцева рассказала, что ничего сложного в приготовлении нет. Но для начала запомните нужные ингредиенты:

  • мед — 200 г,
  • сахар — 100 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • яйца — 2 шт.,
  • разрыхлитель — 1 ч. л.,
  • корица — 1 ч. л.,
  • сухой имбирь — ½ ч. л.,
  • гвоздика — ½ ч. л.,
  • мускатный орех — ½ ч. л.,
  • мука — 400 г.

Положите в сотейник мед, сахар и сливочное масло. Грейте смесь на среднем огне, пока не станет однородной. Доведите до кипения и снимите с плиты.

В другой миске взбейте яйца, затем добавьте разрыхлитель, специи и остывший медовый сироп. Хорошо перемешайте. Теперь медленно начните вводить муку. Можно добавить побольше, если тесто получилось слишком липким. В конце заверните его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на ночь.

Раскатайте тесто, чтобы его толщина не превышала одного сантиметра. Вырежьте пряники разных форм и размеров, как душа пожелает. Готовые изделия можно выложить на форму, покрытую пергаментной бумагой.

«Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 10–12 минут, пока они не приобретут золотистый цвет. Оставьте их остывать на противне, а затем украсьте по желанию. Наслаждайтесь вкусными и мягкими пряниками», — поделилась кондитер.

Источник фото: Изображение от Erik Gazi на Unsplash

Общество Эксклюзив Кулинария Советы эксперта Рецепты Праздники
4 января 2024 10:30
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