Мягкое, воздушное печенье без яиц: пеку его дважды в неделю — тает во рту

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Торты и Кулинария / Cakes & Cooking".
Ингредиенты:
творог пастообразный — 440 г, молоко — 160 мл, растительное масло — 200 г, сахар — 160 г, ванильный сахар — 16 г, соль — щепотка, мука — 780 г, разрыхлитель — 24 г, сливочное масло — 70-100 г, сахар — 70-100 г
Приготовление:
Сначала я смешиваю творог с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Затем вливаю молоко и растительное масло, перемешиваю до кремовой однородной массы.
В отдельной миске соединяю муку с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую смесь. Сначала перемешиваю лопаткой, затем быстро замешиваю руками — буквально 3 минуты. Тесто получается мягким, не липнет и отлично раскатывается.
Делю тесто на части, чтобы было удобнее работать. Раскатываю пласт толщиной около 5-6 мм — это важно, чтобы печенье получилось воздушным. Вырезаю заготовки (лучше не мельчить — оптимально 8-9 см) и выкладываю на противень с пергаментом.
Дальше выбираю вариант оформления. Можно смазать печенье растопленным сливочным маслом, а после выпечки ещё раз пройтись маслом и посыпать сахаром — получится нежная хрустящая корочка. Или смазать смесью желтка с молоком и украсить сахарной посыпкой для более нарядного вида.
Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 12 минут до лёгкой золотистой корочки. В конце можно слегка подрумянить верх.
Примерное время приготовления: 20 минут
