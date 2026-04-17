Городовой / Полезное / Мягкое, воздушное печенье без яиц: пеку его дважды в неделю — тает во рту
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мягкое, воздушное печенье без яиц: пеку его дважды в неделю — тает во рту

Опубликовано: 17 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда времени в обрез, а хочется угостить чем-то домашним и красивым, этот рецепт — настоящее спасение.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Торты и Кулинария / Cakes & Cooking".

Ингредиенты:

творог пастообразный — 440 г, молоко — 160 мл, растительное масло — 200 г, сахар — 160 г, ванильный сахар — 16 г, соль — щепотка, мука — 780 г, разрыхлитель — 24 г, сливочное масло — 70-100 г, сахар — 70-100 г

Приготовление:

Сначала я смешиваю творог с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Затем вливаю молоко и растительное масло, перемешиваю до кремовой однородной массы.

В отдельной миске соединяю муку с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую смесь. Сначала перемешиваю лопаткой, затем быстро замешиваю руками — буквально 3 минуты. Тесто получается мягким, не липнет и отлично раскатывается.

Делю тесто на части, чтобы было удобнее работать. Раскатываю пласт толщиной около 5-6 мм — это важно, чтобы печенье получилось воздушным. Вырезаю заготовки (лучше не мельчить — оптимально 8-9 см) и выкладываю на противень с пергаментом.

Дальше выбираю вариант оформления. Можно смазать печенье растопленным сливочным маслом, а после выпечки ещё раз пройтись маслом и посыпать сахаром — получится нежная хрустящая корочка. Или смазать смесью желтка с молоком и украсить сахарной посыпкой для более нарядного вида.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке около 12 минут до лёгкой золотистой корочки. В конце можно слегка подрумянить верх.

Примерное время приготовления: 20 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью