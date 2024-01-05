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На эту вкуснейшую закуску из сельди уйдет всего пять минут: нравится абсолютно всем

На эту вкуснейшую закуску из сельди уйдет всего пять минут: нравится абсолютно всем
Рецепт пятиминутной закуски из сельди

Ничего проще и быть не может.

Одним из самых вкусных блюд из сельди считается вовсе не «шуба». Форшмак получил признание практически во всем мире. И приготовить его дома не составит труда, тем более на все про все уйдет не больше пяти минут.

Шеф-повар Евгений Овчаров поделился рецептом с порталом «Городовой». Вот что вам понадобится:

  • яблоко — 15 г,
  • лук — 15 г,
  • филе сельди — 80 г,
  • сливочное масло — 15 г,
  • молотый черный перец по вкусу.

Все ингредиенты нужно пропустить через мясорубку. Готовый паштет достаточно просто намазать на хлеб перед подачей на стол.

«Это самое несложное и самое вкусное блюдо из сельди, которое можно приготовить. Национальная еврейская закуска очень хорошо сочетается с черным хлебом, который предварительно нужно смазать сливочным маслом», — уточнил эксперт.

Источник фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik

Общество Эксклюзив Кулинария Рецепты Советы эксперта
5 января 2024 12:00
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