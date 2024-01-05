На эту вкуснейшую закуску из сельди уйдет всего пять минут: нравится абсолютно всем

Одним из самых вкусных блюд из сельди считается вовсе не «шуба». Форшмак получил признание практически во всем мире. И приготовить его дома не составит труда, тем более на все про все уйдет не больше пяти минут.
Шеф-повар Евгений Овчаров поделился рецептом с порталом «Городовой». Вот что вам понадобится:
- яблоко — 15 г,
- лук — 15 г,
- филе сельди — 80 г,
- сливочное масло — 15 г,
- молотый черный перец по вкусу.
Все ингредиенты нужно пропустить через мясорубку. Готовый паштет достаточно просто намазать на хлеб перед подачей на стол.
«Это самое несложное и самое вкусное блюдо из сельди, которое можно приготовить. Национальная еврейская закуска очень хорошо сочетается с черным хлебом, который предварительно нужно смазать сливочным маслом», — уточнил эксперт.
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