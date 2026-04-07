На какой глубине находится станция метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге?

Глубина станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге составляет около 40 метров. Эта станция, открытая 15 ноября 1955 года, стала одной из первых в Ленинградском метрополитене и имеет особое историческое значение.

Особенности станции

«Технологический институт» — колонная трёхсводчатая станция глубокого заложения. Её конструкция позволяет обслуживать поезда двух линий: Кировско-Выборгской (красной) и Московско-Петроградской (синей). Станция состоит из двух залов, каждый из которых обслуживает поезда в своём направлении: первый зал — в южном, второй — в северном.

В 1961 году здесь был создан первый в СССР кросс-платформенный пересадочный узел. Это означает, что для перехода с одной линии на другую пассажирам достаточно перейти на противоположную сторону платформы, не поднимаясь на поверхность. Такая система значительно упрощает пересадку и экономит время.

Исторические факты

Статус культурного наследия. В 2011 году станция была внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Первая на правительственной магистрали. «Технологический институт» стала первой станцией метро, построенной на Московском проспекте (тогда — проспект имени Сталина).

Архитектурные особенности. Оформление станции связано с близостью Технологического института. В дизайне использованы мотивы ордерной архитектуры. Стены и колонны кассового зала облицованы мрамором «коелга», а свод декорирован лепниной. Изначально на станции планировалось разместить скульптурные барельефы, символизирующие различные отрасли советской науки и культуры, а также живописное панно с изображением Сталина, но эти планы не были реализованы.

Реконструкция. В 2019–2022 годах станция «Технологический институт-1» прошла масштабную реконструкцию. В ходе работ были заменены эскалаторы, обновлены инженерные системы, отреставрированы исторические элементы интерьера. После реконструкции пропускная способность станции увеличилась с 50 тысяч до 70 тысяч пассажиров в сутки.

Дополнительные сведения

Вестибюль. Наземный вестибюль станции встроен в четырёхэтажное здание на углу Московского и Загородного проспектов.

Название. Станция получила название из-за близости к Санкт-Петербургскому государственному технологическому институту.

