Городовой / Общество / На Крестовском — дерзкое похищение: жертвами стали футболист Мостовой и зять депутата Госдумы
Опубликовано: 27 октября 2025 10:39
На Крестовском острове было совершено нападение с целью похищения.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга раскрыты обстоятельства двух случаев нападения с похищением. Злоумышленники покушались на футболиста Андрея Мостового и зятя одного из депутатов Государственной думы. Все события произошли на Крестовском острове.

Инцидент с Андреем Мостовым произошёл 23 октября возле его дома: к спортсмену подбежали неизвестные, схватили его за руки и попытались затащить в машину. Однако Мостовому удалось вырваться благодаря вмешательству прохожего, который оказался рядом в этот момент.

Спустя два дня, в районе магазина на Крестовском острове, жертвой разбойников стал зять российского депутата. Мужчину заставили перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей.

Представители правоохранительных органов задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении похищений и разбойных нападений. По данным следствия, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, сообщает neva.today.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
