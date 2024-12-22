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Одна цитата Раневской объясняет, почему туристы часто уезжают из Петербурга разочарованными

22 декабря 2024 15:31
Одна цитата Раневской объясняет, почему туристы часто уезжают из Петербурга разочарованными
Одна цитата Раневской объясняет, почему туристы часто уезжают из Петербурга разочарованными
Legion-Media, кадр из фильма «Подкидыш» (2019)

Северная столица глазами великой актрисы.

Фаина Раневская, чьи остроумные замечания всегда попадали в цель, охарактеризовала Санкт-Петербург всего одной фразой: «Какой печальный город. Невыносимо красивый и такой печальный с тяжело-болезнетворным климатом». В этих словах — вся суть Северной столицы, её контрасты и противоречия.

Петербург действительно впечатляет своей архитектурной гармонией, будто выверенной под линейку, и дворцовой роскошью. Но за этой красотой кроется и другой образ города — задумчивый, меланхоличный, словно пропитанный серыми облаками и дождём. Эта двойственность всегда была тем, что притягивало и одновременно отталкивало.

Климат Петербурга — отдельная тема для разговоров. Низкое небо, сырость и промозглый ветер часто становятся причиной не только физического недомогания, но и творческой меланхолии. Возможно, именно поэтому здесь рождались величайшие произведения искусства — от литературы Достоевского до музыки Чайковского.

Раневская, при всей своей ироничности, тонко уловила душу Петербурга. Город, который, как и она сама, одновременно поражает величием и вызывает щемящее чувство грусти.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургФаина Раневская
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