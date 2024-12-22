Слово финское, а река — русская: почему Нева в Петербурге получила именно такое название

Название главной реки Санкт-Петербурга – это слово, которое, казалось бы, всегда существовало, но что оно означает? Многие воспринимают его как данность, не задумываясь о происхождении. Однако ответ на этот вопрос интереснее, чем может показаться.

Основная версия: финские корни

Слово «Нева» происходит от финского neva, которое переводится как «болото» или «болотистая местность». Этот термин использовался для описания типов болот, характерных для северных территорий. Считается, что название реки восходит к финскому Nevajoki, где joki означает «река», а всё название переводится как «болотистая река».

Подтверждение этому мы находим в работах известных лингвистов и этимологических словарях. Например:

В словаре Макса Фасмера указано, что нева — это термин с чисто финским происхождением, без аналогов в других финно-угорских языках.

Владимир Лебедев в своем этимологическом словаре также подтверждает, что слово связано с болотистой местностью.

А как насчет шведского происхождения?

Некоторые исследователи предполагают, что название может быть связано со шведским словом ny, что означает «новый». Эта версия связана с влиянием шведской культуры в регионе. Однако она не находит широкого подтверждения среди лингвистов.

Что было раньше?

Интересно, что Ладожское озеро, из которого вытекает Нева, также носило название Нево. Это ещё раз подчёркивает связь между названием реки и финскими географическими терминами.

Так что, если вы задавались вопросом, что означает «Нева», знайте: это «болотистая река», название которой пришло к нам из финского языка, отражая характер местности, на которой позднее вырос Санкт-Петербург.