Городовой / Город / На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше не киснуть: врач раскрыла главные витамины против осенней хандры Город
Не мода, а диагноз: кому красное мясо придётся вычеркнуть из меню, а кому — урезать до минимума Город
Чудо по расписанию: в канун Рождества в Петербург прибудет поезд Деда Мороза — 6 января Город
Как петербуржцам выбрать бесплатный Wi-Fi и можно ли заходить в банк: порой лучше остаться без Сети Общество
Потеплеет — и сразу промочит: Колесов о коротком визите тепла с дождём на предстоящей неделе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб

Опубликовано: 9 ноября 2025 21:33
На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб
На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб
Городовой ру

Сотрудники дорожной службы обнаружили дорожно-транспортное происшествие во время планового объезда.

В субботу на территории Тосненского района Ленинградской области произошла авария, ставшая причиной гибели водителя. На 664-м километре автодороги М-10 вблизи населённого пункта Ульяновка легковой автомобиль столкнулся с опорой уличного освещения. Мужчина, находившийся за рулём транспортного средства, скончался на месте происшествия.

Дорожные рабочие обнаружили автомашину во время планового объезда. На асфальте не было видимых следов торможения. Других транспортных средств или участников аварии рядом не обнаружено.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью