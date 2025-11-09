На М‑10 в Ленобласти столб стал последней остановкой: водитель легковушки погиб

В субботу на территории Тосненского района Ленинградской области произошла авария, ставшая причиной гибели водителя. На 664-м километре автодороги М-10 вблизи населённого пункта Ульяновка легковой автомобиль столкнулся с опорой уличного освещения. Мужчина, находившийся за рулём транспортного средства, скончался на месте происшествия.
Дорожные рабочие обнаружили автомашину во время планового объезда. На асфальте не было видимых следов торможения. Других транспортных средств или участников аварии рядом не обнаружено.