На прилавках Петербурга — апельсины Халлабон: их нельзя есть сразу, но в этом главная фишка

В «Перекрёстках» начался сезон апельсинов Халлабон — ярких, крупных и дорогих. Но если вы попробовали и скривились от кислоты — не спешите ругать поставщиков. Эти цитрусы должны «дозревать» как сыр или вино.

Халлабон (или халлабонг) — гибрид японского декапона и корейского терпения. Его придумали на острове Чеджудо, рядом с вулканом Халласан. Там воздух пропитан серой и морской солью — отсюда сладость и тот самый фирменный аромат.

В Корее эти апельсины подают не к чаю, а как десерт уровня «лакшери». У нас — продаются по 250+ рублей за килограмм и вызывают шок у тех, кто ждёт обычного вкуса из «Пятёрочки».

Секрет в том, что свежий Халлабон — слишком кислый. Японцы придумали ритуал: завернуть апельсин в чёрный пакет, убрать в овощной ящик холодильника и забыть на 2–3 недели. За это время кислота уйдёт, мякоть станет мягче и слаще, а аромат — глубже. В 2024-м, когда они появились на прилавках петербургских магазинов, многие люди по незнанию начали пизать гневые отзывы.

После распробовали, ведь только после выдержки фрукт раскрывает себя по-настоящему.

Халлабон — не для тех, кто хочет сразу насладиться. Поспешишь — получишь лимон. Подождёшь — поймёшь, почему его называют «апельсином для императоров».