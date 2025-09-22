От наводнения в Выборге до аномалий в Петербурге: как долго в Северной столице продержится тепло

Погодные аномалии накрыли Ленинградскую область, но уже скоро погода вернется к обычным осенним показателям.

В Москву и Петербург пришло настоящее тепло, показатели температуры едва не приблизились к летним.

Для двух столиц это аномально высокая температура в конце сентября. Необычные капризы «погоды вызывают удивление у местных жителей и синоптиков. Только недавно соседний Выборг затопило дождями.

Когда ждать похолодания

Метеоролог, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Городовому», надолго ли тепло задержится в Петербурге.

По словам эксперта, Северная столица попала в теплый сектор раньше Москвы, поэтому и похолодания стоит ждать быстрее.

Оба города находятся в системе одного циклона, но Петербург ощутит на себе дыхание осени первым.

«В Петербурге похолодание наступит на сутки раньше. В Москве с 24-го погода будет меняться. А в Петербурге с 23-го», — отметил эксперт.

Такое маленькое бабье лето порадовало петербуржцев. Но уже во вторник ночью будет +9 — +11 градусов, а днем температура сильно не поднимется — +12, +14.

Уже сегодня в Петербурге обещают штормовой ветер, который станет началом прохладной погоды.

Наводнение в Выборге

Несмотря на благоприятную погоду в городе на Неве, соседний Выборг был во власти стихии, в город стягивали дополнительную спецтехнику.

Из-за ливней Выборг частично ушел под воду, осадки оказались обильнее, чем подсчитали ранее. Многие автомобили стояли в воде практически по крышу, а люди передвигались по затопленным улицам.

«Затопленным машинам хана... Страховая признает это страховым случаем?»;

«Только если Каско. Обычный ОСАГО не покрывает»;