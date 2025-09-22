От наводнения в Выборге до аномалий в Петербурге: как долго в Северной столице продержится тепло

В Москву и Петербург пришло настоящее тепло, показатели температуры едва не приблизились к летним.
Для двух столиц это аномально высокая температура в конце сентября. Необычные капризы «погоды вызывают удивление у местных жителей и синоптиков. Только недавно соседний Выборг затопило дождями.
Когда ждать похолодания
Метеоролог, главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Городовому», надолго ли тепло задержится в Петербурге.
По словам эксперта, Северная столица попала в теплый сектор раньше Москвы, поэтому и похолодания стоит ждать быстрее.
Оба города находятся в системе одного циклона, но Петербург ощутит на себе дыхание осени первым.
«В Петербурге похолодание наступит на сутки раньше. В Москве с 24-го погода будет меняться. А в Петербурге с 23-го», — отметил эксперт.
Такое маленькое бабье лето порадовало петербуржцев. Но уже во вторник ночью будет +9 — +11 градусов, а днем температура сильно не поднимется — +12, +14.
Уже сегодня в Петербурге обещают штормовой ветер, который станет началом прохладной погоды.
Наводнение в Выборге
Несмотря на благоприятную погоду в городе на Неве, соседний Выборг был во власти стихии, в город стягивали дополнительную спецтехнику.
Из-за ливней Выборг частично ушел под воду, осадки оказались обильнее, чем подсчитали ранее. Многие автомобили стояли в воде практически по крышу, а люди передвигались по затопленным улицам.
«Затопленным машинам хана... Страховая признает это страховым случаем?»;
«Только если Каско. Обычный ОСАГО не покрывает»;
«Странно, даже в Финляндии ничего не затапливает, а Выборг вот опять затопило. И так каждый год», — пишут петербуржцы.