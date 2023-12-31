Начинать новогодний ужин нужно вовсе не с оливье: вот как избежать тяжести в желудке

Новогоднее застолье практически всегда начинается с сытных салатов вроде оливье, но в таком случае тяжесть в желудке не заставит себя ждать. Чтобы праздник прошел без неприятных казусов, важно первым делом подать организму сигнал о предстоящей трапезе.

К ужину обязательно нужно добавить овощную нарезку и свежую зелень. Небольшая порция клетчатки поможет усвоить более тяжелые продукты. Простимулируют пищеварительную систему также квашеные или моченые закуски.

«Сначала какие-то овощи, потом нежирные рыбные нарезки, небольшую порцию ферментированных продуктов и тогда уже все остальное», — поделилась диетолог Марина Макиша в беседе с порталом «Лайф».

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