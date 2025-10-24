Городовой / Общество / Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице
Нахальство закончилось наручниками: в метро Петербурга арестован мигрант, приставший к школьнице

Опубликовано: 24 октября 2025 21:42
Иностранного гражданина обвиняют в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В Куйбышевском районном суде мужчину, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетней, отправили под стражу. Мера пресечения действует до 21 декабря.

Как сообщили в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, инцидент произошел 20 октября в метро.

По данным следствия, обвиняемый в этот день схватил за ягодицу несовершеннолетнюю. Через два дня ему были предъявлены обвинения.

Мужчина не признал вину, однако просил суд избрать для него менее строгую меру наказания.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего мигранта, который приставал к 14-летней девочке во время давки на станции «Маяковская».

Пассажиры помогли отпугнуть мужчину, после чего мать подростка обратилась в полицию с заявлением.

Автор:
Юлия Аликова
