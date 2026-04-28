Какие вузы в Санкт-Петербурга предлагают обучение по специальности «Стоматология»? Учеба
Щебень, кабель и 120 томов дела: как «Фиолетовая» ветка петербургского метро превратилась в бизнес-центр Город
Три часа в «пробке»: пять поездов на Петербург застряли в Тверской области из-за весеннего шторма Город
28 апреля (11-й лунный день): чего ждать землянам и как провести сутки для привлечения удачи Полезное
На берегу какого моря расположен Сестрорецк? Вопросы о Петербурге
Налипание мокрого снега и колючий ветер: апрель в Петербурге и Москве решил напоследок «хлопнуть дверью»

Опубликовано: 28 апреля 2026 09:17
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Denisov
Погодную ситуацию продолжит формировать тот же снежный циклон.

Весна в этом году явно решила взять отгул. На календаре 28 апреля, а за окном — типичный февраль. Рассказываем, чего ждать от погоды в ближайшие дни и стоит ли убирать пуховики.

Петербург: солнце обманчиво

Утро в Петербурге началось с яркого солнца, но не дайте себя обмануть. Город сейчас находится во власти холодного циклона.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем будет не выше +4…+6 градусов. К вечеру небо затянет тучами, пойдет дождь, а местами и мокрый снег. Самое неприятное — это ветер. Он северный, резкий, с сильными порывами.

В Москве всё еще серьезнее

Если в Петербурге просто промозгло, то москвичам сегодня по-настоящему досталось. В столице застрял мощный циклон. Там сейчас настоящий зимний пейзаж: валит снег, на дорогах каша и гололедица.

Температура в Москве замерла на отметке +1…+3 градуса. Из-за налипания мокрого снега могут падать ветки деревьев, так что парковаться под ними сегодня — плохая идея.

Почему так холодно?

Такие погодные «качели» в конце апреля называют возвратными холодами. В народе их часто связывают с цветением черемухи, хотя для нее еще рановато.

На самом деле всё проще: арктический воздух прорвался далеко на юг.

Давление сейчас скачет, поэтому если у вас побаливает голова — это «привет» от атмосферного фронта. Пейте больше чая и не спешите переобувать машины на летнюю резину, если планируете загородные поездки в эти выходные.

Автор:
Юлия Аликова
