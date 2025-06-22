Налог на холостяков: зачем в СССР собирали деньги с бездетных

Со временем стало понятно, что такая мера не работает, но дискуссии идут по сей день.

В начале XX века в России, особенно в быстрорастущем Санкт-Петербурге, возникла проблема — огромное количество мужчин оставалось холостяками.

Женщин в городе было заметно меньше, а мужчины не стремились заводить семьи. Это вызывало тревогу у властей, которые видели в этом угрозу будущему страны и демографической стабильности.

Причиной такой тенденции в начале прошлого века была неустроенность жизни. Кроме того, приближались куда более значимые потрясения — Первая мировая, революции.

Так, на время вопрос о налоге на холостяков был снят с повестки, но ненадолго.

Налог на холостяков

Чтобы стимулировать мужчин создавать семьи и рожать детей, в СССР в 1941 года ввели так называемый «налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан». Он распространялся на мужчин от 25 до 50 лет и женщин от 20 до 45 лет, не имевших детей.

Размер налога зависел от дохода: при зарплате ниже 150 рублей в месяц фиксированная ставка составляла 5 рублей, а при более высоком доходе — 5% от заработка, передает Электронная библиотека исторических документов.

Для бездетных сельских жителей налог был еще строже: с 1949 года они платили 150 рублей в год, семьи с одним ребенком — 50 рублей, с двумя — 25 рублей, а при трех и более детях освобождались от налога.

От уплаты освобождались военнослужащие и их семьи, учащиеся, пенсионеры, а также люди с медицинскими противопоказаниями к деторождению.

Цели и последствия налога

Главной целью налога было финансирование детских домов, которые переполнялись сиротами после Великой Отечественной войны, а также стимулирование демографического роста в стране, пострадавшей от войн и революций.

Эта мера была жесткой, но отражала реальные вызовы того времени.

Однако опыт СССР показывает, что налог на бездетность не всегда приводит к желаемому результату.

В 90-х годах, несмотря на существование подобного налога, рождаемость в России не выросла. Его отменили только в 1992 году. Современные эксперты и политики считают, что подобные экономические меры не решают глубинных причин демографического кризиса.

Современные дискуссии о налоге на бездетность

Сегодня в России вновь обсуждается идея ввести налог на бездетность для холостяков. Бывший депутат Госдумы Виктор Таранин предложил установить налог в размере около 20% от заработной платы для неженатых мужчин.

Однако многие депутаты и эксперты считают такую меру неэффективной и несправедливой. Они подчеркивают, что демографические проблемы связаны скорее с экономическими трудностями и социальными факторами.

Впрочем, эту точку зрения подтверждают исследования ВЦИОМ. Оказывается сегодняшнее поколение, которое находится в детородном возрасте, считает, что растить ребенка на данный момент дорого.

Кроме того, многие хотят пожить для себя или опасаются экономической нестабильности.