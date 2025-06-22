Налог на холостяков: зачем в СССР собирали деньги с бездетных

В начале XX века в России, особенно в быстрорастущем Санкт-Петербурге, возникла проблема — огромное количество мужчин оставалось холостяками.
Женщин в городе было заметно меньше, а мужчины не стремились заводить семьи. Это вызывало тревогу у властей, которые видели в этом угрозу будущему страны и демографической стабильности.
Причиной такой тенденции в начале прошлого века была неустроенность жизни. Кроме того, приближались куда более значимые потрясения — Первая мировая, революции.
Так, на время вопрос о налоге на холостяков был снят с повестки, но ненадолго.
Налог на холостяков
Чтобы стимулировать мужчин создавать семьи и рожать детей, в СССР в 1941 года ввели так называемый «налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан». Он распространялся на мужчин от 25 до 50 лет и женщин от 20 до 45 лет, не имевших детей.
Размер налога зависел от дохода: при зарплате ниже 150 рублей в месяц фиксированная ставка составляла 5 рублей, а при более высоком доходе — 5% от заработка, передает Электронная библиотека исторических документов.
Для бездетных сельских жителей налог был еще строже: с 1949 года они платили 150 рублей в год, семьи с одним ребенком — 50 рублей, с двумя — 25 рублей, а при трех и более детях освобождались от налога.
От уплаты освобождались военнослужащие и их семьи, учащиеся, пенсионеры, а также люди с медицинскими противопоказаниями к деторождению.
Цели и последствия налога
Главной целью налога было финансирование детских домов, которые переполнялись сиротами после Великой Отечественной войны, а также стимулирование демографического роста в стране, пострадавшей от войн и революций.
Эта мера была жесткой, но отражала реальные вызовы того времени.
Однако опыт СССР показывает, что налог на бездетность не всегда приводит к желаемому результату.
В 90-х годах, несмотря на существование подобного налога, рождаемость в России не выросла. Его отменили только в 1992 году. Современные эксперты и политики считают, что подобные экономические меры не решают глубинных причин демографического кризиса.
Современные дискуссии о налоге на бездетность
Сегодня в России вновь обсуждается идея ввести налог на бездетность для холостяков. Бывший депутат Госдумы Виктор Таранин предложил установить налог в размере около 20% от заработной платы для неженатых мужчин.
Однако многие депутаты и эксперты считают такую меру неэффективной и несправедливой. Они подчеркивают, что демографические проблемы связаны скорее с экономическими трудностями и социальными факторами.
Впрочем, эту точку зрения подтверждают исследования ВЦИОМ. Оказывается сегодняшнее поколение, которое находится в детородном возрасте, считает, что растить ребенка на данный момент дорого.
Кроме того, многие хотят пожить для себя или опасаются экономической нестабильности.