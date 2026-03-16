Нанесла бытовое средство на сапоги — больше не промокают: хоть по лужам гуляй — ноги в тепле и сухости
Нанесла бытовое средство на сапоги — больше не промокают: хоть по лужам гуляй — ноги в тепле и сухости

Опубликовано: 16 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Чтобы сапоги не промокали: 3 лайфхака

В период таяния снега городские дороги покрываются лужами. Коммунальные службы не успевают избавляться от водяных потоков, а потому прогулки по городу становятся невыносимыми: надел сухие чистые сапожки - через 5 минут они мокрые и грязные. Между тем есть способы, которые позволят минимизировать риск намокания сапог. Эти хитрости будут отталкивать лишнюю влагу и помогут как можно дольше сохранять ноги сухими во время весенней прогулки. Простыми бытовыми лайфхаками делятся эксперты сайта techinsider.ru.

Вот три материала, которые подарят вашей обуви водонепроницаемые свойства.

Воск и парафин

Обильно натрите наружную часть сапог воском или парафином. Можно использовать обычную свечу. После этого подержите пару под горячим потоком воздуха, включив фен. При нагревании воск впитается в ткань и покроет ее незаметной защитной пленкой, отталкивающей грязь и влагу.

Масло

Для ботинок из натуральной или искусственной кожи хорошо подойдет масло. Особыми защитными свойствами обладают касторовое, льняное или норковое масла. Нанесите их на чистую сухую тряпку и обработайте обувь. Масло защитит материал от влаги, а также смягчит его, избавит от внешних трещинок и потертостей и придаст эстетичный блеск.

Вазелин

Вазелин работает так же, как масло. Обработайте им поверхность кожаной обуви, уделяя особое внимание стыкам и швам, дождитесь, пока мазь впитается, а затем при необходимости протрите ботинки сухой безворсовой тряпочкой.

Эти методы не спасут, если вы вступите в глубокую лужу, но защитят ваши ноги от влаги при небольшом намокании обуви, а также сберегут красоту и качество материала.

Автор:
Анна Леонова
