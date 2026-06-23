Народные приметы на 23 июня: вот почему в этот день нельзя смотреться в зеркало

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Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так

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С 15 по 20 июня чесноку – обязательно: зубчики будут размером с дольку апельсина – ахнут все соседи

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