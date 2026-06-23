Народные приметы на 23 июня: вот почему в этот день нельзя смотреться в зеркало

23 июня православные верующие вспоминают священномученика Тимофея.
Что можно делать 23 июня
На Руси верили, что в Тимофеев день природа способна подсказывать человеку его будущее. Особое внимание обращали на ветер, облака, дождь и даже поведение животных.
Для защиты дома от неприятностей люди использовали старинные обереги. Над входом развешивали веточки чертополоха, окуривали жилище полынью и держали в доме чеснок. Считалось, что такие меры помогают уберечься от любого зла.
Вечером старались собраться всей семьёй за одним столом. Хорошей традицией было угощать родных блинами. Круглая выпечка символизировала солнце, достаток и благополучие.
Также в этот день было принято проявлять заботу о любимом человеке. По старинным поверьям, внимание и добрые поступки могли укрепить отношения.
Что нельзя делать 23 июня
Одним из самых известных запретов Тимофеева дня считалось долгое разглядывание своего отражения в зеркале. Наши предки верили, что через зеркало в дом может проникнуть негативная энергия.
Не рекомендовалось занимать деньги и брать их в долг. Существовало поверье, что это может надолго лишить человека финансовой стабильности.
Старались не проводить вечер в полном одиночестве. Люди считали, что это может привлечь тоску и затяжное уныние.
Под строгим запретом было убийство пауков. Согласно народным представлениям, это могло привести к ссорам и конфликтам в семье.
Также нельзя было заглядывать в чужие окна. На Руси верили, что вместе с любопытством можно перенять чужие проблемы и неприятности.
Народные приметы на 23 июня
- Дождь обещает богатый урожай грибов и ягод.
- Радуга после ливня сулит изобилие фруктов и овощей.
- Если лягушки громко квакают вечером, впереди жаркая погода.
- Большое количество мошек указывает на устойчивое тепло.
- Яркие звёзды ночью предвещают похолодание.
Ранее мы опубликовывали нумерологический гороскоп на 23 июня.