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Народные приметы на 23 июня: вот почему в этот день нельзя смотреться в зеркало

Опубликовано: 23 июня 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 23 июня: вот почему в этот день нельзя смотреться в зеркало
Народные приметы на 23 июня: вот почему в этот день нельзя смотреться в зеркало
Городовой ру
В народном календаре эта дата получила название Тимофеев день.

23 июня православные верующие вспоминают священномученика Тимофея.

Что можно делать 23 июня

На Руси верили, что в Тимофеев день природа способна подсказывать человеку его будущее. Особое внимание обращали на ветер, облака, дождь и даже поведение животных.

Для защиты дома от неприятностей люди использовали старинные обереги. Над входом развешивали веточки чертополоха, окуривали жилище полынью и держали в доме чеснок. Считалось, что такие меры помогают уберечься от любого зла.

Вечером старались собраться всей семьёй за одним столом. Хорошей традицией было угощать родных блинами. Круглая выпечка символизировала солнце, достаток и благополучие.

Также в этот день было принято проявлять заботу о любимом человеке. По старинным поверьям, внимание и добрые поступки могли укрепить отношения.

Что нельзя делать 23 июня

Одним из самых известных запретов Тимофеева дня считалось долгое разглядывание своего отражения в зеркале. Наши предки верили, что через зеркало в дом может проникнуть негативная энергия.

Не рекомендовалось занимать деньги и брать их в долг. Существовало поверье, что это может надолго лишить человека финансовой стабильности.

Старались не проводить вечер в полном одиночестве. Люди считали, что это может привлечь тоску и затяжное уныние.

Под строгим запретом было убийство пауков. Согласно народным представлениям, это могло привести к ссорам и конфликтам в семье.

Также нельзя было заглядывать в чужие окна. На Руси верили, что вместе с любопытством можно перенять чужие проблемы и неприятности.

Народные приметы на 23 июня

  • Дождь обещает богатый урожай грибов и ягод.
  • Радуга после ливня сулит изобилие фруктов и овощей.
  • Если лягушки громко квакают вечером, впереди жаркая погода.
  • Большое количество мошек указывает на устойчивое тепло.
  • Яркие звёзды ночью предвещают похолодание.

Ранее мы опубликовывали нумерологический гороскоп на 23 июня.

Автор:
Александр Асташкин
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