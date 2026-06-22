Какие вещи в чемодане выдают российского туриста - у иностранцев их не найти: спутать не получится

К сбору чемодана каждый турист подходит особенно отвественно, так как важно ничего не забыть. По содержимому чемодана можно понять, откуда родом путешественник. Выявить отечественного туриста удастся по нескольким предметам.
Чемодан обмотан пленкой
Так поступают только российские туристы. Считается, что мера помогает предотвратить кражи, поэтому она полностью оправдана. Но в других странах пищевую пленку не используют.
Тапочки и полотенце
Некоторые туристы везут в поездку свои тапочки и халат. Такие россияне обычно являются брезгливыми, из-за чего они не хотят использовать то, что будет предложено в отеле. Есть и другая группа россиян - они везут отельные тапочки и халаты из поездки.
Продукты питания
В других странах будет сложно встретить знакомые продукты, поэтому некоторые люди стараются взять что-то с собой. Важно помнить, что не на всех направлениях допускается провоз чего-то съестного.
Кипятильник
“Характерная черта россиянина — подсознательная готовность к любым превратностям судьбы. Иначе как объяснить, что кипятильник — второй по популярности предмет, который берут с собой в дорогу отечественные туристы? С его помощью можно не только кипятить воду, но и сварить любимые сосиски, если ассортимент шведского стола вдруг не устроит”, - сообщил портал “Тонкости туризма”.
Опыт автора
“Я никогда не беру вещи и продукты, перечисленные выше. Но у меня есть знакомая, которая всегда возит с собой полотенце и тапочки. Ей так комфортнее”, - рассказала Полина Аксенова.
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