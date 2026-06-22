Городовой / Новости Петербурга / 80 стран и 5000 участников: Петербург в июне 2026-го станет мировой юридической столицей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В три раза медленнее, чем в прошлом году: почему отдых в Ленобласти перестал дорожать по инерции Новости Петербурга
Народные приметы на 23 июня: вот почему в этот день нельзя смотреться в зеркало Полезное
Сгниет в первый же месяц: агроном Давыдова назвала ошибки при уборке чеснока — зрелость определяют только так Полезное
Какие вещи в чемодане выдают российского туриста - у иностранцев их не найти: спутать не получится Полезное
Квест на 1,5 миллиона мест: куда поступать в Петербурге и выйти на хорошую зарплату Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

80 стран и 5000 участников: Петербург в июне 2026-го станет мировой юридической столицей

Опубликовано: 22 июня 2026 23:14
 Проверено редакцией
80 стран и 5000 участников: Петербург в июне 2026-го станет мировой юридической столицей
80 стран и 5000 участников: Петербург в июне 2026-го станет мировой юридической столицей
Global Look Press / Roman Denisov
Среди подтверждённых участников — иностранные министры юстиции, руководители международных организаций.

В июне Санкт-Петербург снова станет мировой столицей юристов. На Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) уже собираются тысячи гостей.

Несмотря на сложные отношения между странами, интерес к событию только растет.

Цифры впечатляют

Участие подтвердили уже более 5 тысяч человек. Это не просто «соседи» по СНГ — на форум приедут делегации из 80 стран, сообщает пресс-служба "Росконгресса".

Кто будет в списках гостей?

Форум — это не только скучные разговоры юристов. В списках участников:

  • Министры юстиции разных стран.
  • Главные судьи и международные эксперты.
  • Бизнесмены, которым нужно знать, как безопасно работать на мировом рынке.
  • Журналисты и общественные деятели.

Зачем это нужно обычному человеку?

Кажется, что юридические форумы — это что-то далекое. Но на самом деле там решаются вопросы, которые касаются каждого:

  1. Защита бизнеса. Чтобы товары из-за границы продолжали приходить, а наши компании могли торговать в других странах, нужны четкие законы.
  2. Цифровой мир. Как защитить данные в интернете и как регулировать искусственный интеллект — эти темы всегда в топе обсуждений.
  3. Справедливость. Юристы ищут способы, как сделать суды быстрее и честнее в глобальном масштабе.

Когда и где?

Запишите даты: с 24 по 26 июня 2026 года. Петербург в это время особенно прекрасен — период белых ночей станет отличным фоном для серьезных переговоров.

Организацией занимаются Минюст РФ и фонд «Росконгресс». Это гарантирует, что всё пройдет на высшем уровне — от безопасности до качества дискуссий.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург попал в топ регионов, где сложнее всего разориться.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью