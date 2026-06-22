80 стран и 5000 участников: Петербург в июне 2026-го станет мировой юридической столицей

В июне Санкт-Петербург снова станет мировой столицей юристов. На Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) уже собираются тысячи гостей.
Несмотря на сложные отношения между странами, интерес к событию только растет.
Цифры впечатляют
Участие подтвердили уже более 5 тысяч человек. Это не просто «соседи» по СНГ — на форум приедут делегации из 80 стран, сообщает пресс-служба "Росконгресса".
Кто будет в списках гостей?
Форум — это не только скучные разговоры юристов. В списках участников:
- Министры юстиции разных стран.
- Главные судьи и международные эксперты.
- Бизнесмены, которым нужно знать, как безопасно работать на мировом рынке.
- Журналисты и общественные деятели.
Зачем это нужно обычному человеку?
Кажется, что юридические форумы — это что-то далекое. Но на самом деле там решаются вопросы, которые касаются каждого:
- Защита бизнеса. Чтобы товары из-за границы продолжали приходить, а наши компании могли торговать в других странах, нужны четкие законы.
- Цифровой мир. Как защитить данные в интернете и как регулировать искусственный интеллект — эти темы всегда в топе обсуждений.
- Справедливость. Юристы ищут способы, как сделать суды быстрее и честнее в глобальном масштабе.
Когда и где?
Запишите даты: с 24 по 26 июня 2026 года. Петербург в это время особенно прекрасен — период белых ночей станет отличным фоном для серьезных переговоров.
Организацией занимаются Минюст РФ и фонд «Росконгресс». Это гарантирует, что всё пройдет на высшем уровне — от безопасности до качества дискуссий.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург попал в топ регионов, где сложнее всего разориться.