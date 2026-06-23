В три раза медленнее, чем в прошлом году: почему отдых в Ленобласти перестал дорожать по инерции

Отели: цены «кусаются», а спрос падает
В курортных отелях в Ленобласти стало свободнее. Загрузка номеров в 2025-26 годах упала до 62%, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков DSS Consulting Services.
Казалось бы, разница небольшая, но для бизнеса это тревожный звоночек.
Причина проста — слишком дорого. Цены за обычный двухместный номер сейчас такие:
- 3 звезды: от 6 150 рублей.
- 4 звезды: около 9 000 рублей.
- 5 звезд: в среднем 16 500 рублей за ночь.
Раньше цены взлетали на 20% в год, сейчас рост замедлился до 5–7%. Отельеры поняли: если поднимать выше, люди просто перестанут приезжать.
К тому же, в области не хватает мест, где было бы комфортно отдыхать круглый год, а не только коротким северным летом.
Глэмпинг — новый король отдыха
Пока большие отели скучают, глэмпинги (комфортные палатки и домики на природе) бьют все рекорды. Ленобласть уже второй год подряд — самое популярное место в России для такого отдыха.
На наш регион приходится 15% всех бронирований в стране. Для сравнения: Подмосковье и Карелия заметно отстают. В самом Петербурге спрос на «люксовые палатки» за год подскочил в два с лишним раза.
Почему это популярно?
- Близость. Час-два на машине — и ты в лесу, но с душем и мягкой кроватью.
- Эстетика. Люди едут за красивыми кадрами для соцсетей.
- Цена-качество. Это дешевле, чем люксовый отель, но интереснее, чем обычный «стандарт».
Ранее «Городовой» рассказывал, где посмотреть непарадный Петербург.