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В три раза медленнее, чем в прошлом году: почему отдых в Ленобласти перестал дорожать по инерции

Опубликовано: 23 июня 2026 01:53
 Проверено редакцией
В три раза медленнее, чем в прошлом году: почему отдых в Ленобласти перестал дорожать по инерции
В три раза медленнее, чем в прошлом году: почему отдых в Ленобласти перестал дорожать по инерции
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Средний тариф за стандартный двухместный номер составил 6 150 рублей.

Отели: цены «кусаются», а спрос падает

В курортных отелях в Ленобласти стало свободнее. Загрузка номеров в 2025-26 годах упала до 62%, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков DSS Consulting Services.

Казалось бы, разница небольшая, но для бизнеса это тревожный звоночек.

Причина проста — слишком дорого. Цены за обычный двухместный номер сейчас такие:

  • 3 звезды: от 6 150 рублей.
  • 4 звезды: около 9 000 рублей.
  • 5 звезд: в среднем 16 500 рублей за ночь.

Раньше цены взлетали на 20% в год, сейчас рост замедлился до 5–7%. Отельеры поняли: если поднимать выше, люди просто перестанут приезжать.

К тому же, в области не хватает мест, где было бы комфортно отдыхать круглый год, а не только коротким северным летом.

Глэмпинг — новый король отдыха

Пока большие отели скучают, глэмпинги (комфортные палатки и домики на природе) бьют все рекорды. Ленобласть уже второй год подряд — самое популярное место в России для такого отдыха.

На наш регион приходится 15% всех бронирований в стране. Для сравнения: Подмосковье и Карелия заметно отстают. В самом Петербурге спрос на «люксовые палатки» за год подскочил в два с лишним раза.

Почему это популярно?

  1. Близость. Час-два на машине — и ты в лесу, но с душем и мягкой кроватью.
  2. Эстетика. Люди едут за красивыми кадрами для соцсетей.
  3. Цена-качество. Это дешевле, чем люксовый отель, но интереснее, чем обычный «стандарт».

Ранее «Городовой» рассказывал, где посмотреть непарадный Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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