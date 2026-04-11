Не боятся ни жары, ни засухи, растут хоть в пустыне: Эти цветы станут настоящим оазисом в вашем саду

Выбирая цветы для высадки на даче, необходимо ориентироваться не только на климат своего региона проживания, но и на условия, которые вы можете создать растениям.
Если вы не можете часто приезжать на дачу, то стоит выбирать цветы, которые не боятся жары и сухой почвы, цветут хоть в пустыне. О том, что высадить на клумбу, рассказывают на канале "Дача, сад и огород", стоит выбрать их для высадки на своём дачном участке.
Иберис вечнозелёный распускается пышными шапками, усеянными мелкими белыми цветами. Он создаёт пышный ковёр, под которым даже листьев и стеблей не видно. Шикарное украшение для вашей клумбы.
Гвоздика перистая цветёт яркими лиловыми или белыми цветами, разрастется пышно, источает нежный приятный аромат.
Аллиум станет настоящим украшением вашей клумбы. Расцветает весной, создавая праздничное настроение в саду. Красивые соцветия в виде шариков расположены на длинных ярко-зелёных стеблях. Плюс растения - в специфическом аромате, способном отпугнуть насекомых-вредителей.
Ясколка войлочная имеет мелкие белые цветочки, разрастается быстро, образуя шикарный белый ковёр на вашей клумбе. Листья имеет серебристые, что создаёт сказочную атмосферу.
Высаживать все эти цветы можно даже на палящем солнце, продержатся они долго даже в жаркую погоду без капли полива, универсальное украшение для вашей дачи.
Идеальное решение для ленивого дачника, который не успевает поливать клумбу вовремя, а также для тех, кто посещает участок время от времени.
