Не дайте себя обмануть: вот когда производители макарон вешают покупателям лапшу на уши

Макароны — один из самых популярных продуктов на кухне, но не все они одинаково полезны и вкусны. Эксперты Роскачества объясняют, на что обращать внимание при выборе, чтобы не стать жертвой маркетинга.

Состав: мука твердых сортов пшеницы — залог качества

Роскачество рекомендует искать на упаковке указание на использование муки из твердых сортов пшеницы (durum). Такие макароны имеют низкий гликемический индекс, что делает их полезными для поддержания уровня сахара в крови. Кроме того, они содержат больше белка и клетчатки, что способствует лучшему усвоению и более длительному чувству сытости. Если в составе указана мягкая пшеница, такие макароны будут менее полезны и, скорее всего, разварятся.

Цвет макарон: важный признак качества

Цвет макарон — это не просто декоративный элемент, а настоящий индикатор их качества. Макароны из твердых сортов пшеницы имеют характерный золотисто-желтый оттенок. Если же продукт выглядит слишком светлым, почти белым, это может свидетельствовать о том, что они сделаны из низкокачественной муки. Тусклые макароны с пятнами или налетом также говорят о плохом качестве сырья или нарушении технологии производства.

Проверка на липкость и разваривание

Одним из признаков качественных макарон является их способность сохранять форму и не слипаться при варке. Если макароны быстро развариваются или превращаются в кашу — это верный признак низкого качества продукта. Хорошие макароны из твердых сортов пшеницы остаются упругими и не слипаются даже после варки. Обратите внимание на рекомендации по времени варки на упаковке — качественные макароны варятся в среднем от 7 до 10 минут.

Цена как индикатор качества

Эксперты Роскачества предупреждают: слишком дешевые макароны, скорее всего, сделаны из мягких сортов пшеницы, которые значительно уступают по качеству. Высококачественные макароны не могут стоить очень дешево из-за дороговизны сырья и производственного процесса. Однако это не значит, что самые дорогие макароны обязательно лучше. Важно найти баланс между ценой и качеством, уделяя внимание составу.

Осторожно с маркетингом

Многие производители любят украшать свои упаковки громкими заявлениями о пользе продукта, например: «экологически чистые», «без ГМО» или «полезные для здоровья». Но такие яркие надписи могут вводить в заблуждение. Всегда внимательно читайте состав и ищите информацию о производителе, чтобы убедиться, что продукт соответствует заявленным стандартам.

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