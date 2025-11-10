Не до поворотов: продажи Lada Largus урезали из‑за проблем с вращением руля

В дилерских центрах с 21 октября приостановили реализацию автомобилей Lada Largus. Ограничение связано с необходимостью завершения проверки данных о трудностях при управлении рулевым колесом, а также проведения специальных испытаний и анализа использованных материалов, сообщили в пресс-службе Росстандарта.
Служба уточнила, что направила официальный запрос в «АвтоВАЗ» по поводу возможных нарушений стандартов безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза для транспортных средств с колёсами.
Автопроизводитель уведомил ведомство о принятых мерах, которые должны минимизировать потенциальные риски, связанные с этой проблемой.
Все автомобили данной серии временно недоступны для покупки до завершения необходимых проверок.
Росстандарт также отметил, что клиенты, столкнувшиеся с затруднениями при эксплуатации, могут рассчитывать на гарантийный ремонт. Эксперты компании совместно с производителем гидроусилителей продолжают определять причину обнаруженного недостатка.
Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada Largus были возобновлены после перерыва в две недели. Производство этой модели временно прекращалось из-за выявленного технического дефекта. Компания оперативно устранила выявленные недостатки и приняла необходимые меры.