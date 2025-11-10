Городовой / Город / Не до поворотов: продажи Lada Largus урезали из‑за проблем с вращением руля
Не до поворотов: продажи Lada Largus урезали из‑за проблем с вращением руля

Опубликовано: 10 ноября 2025 21:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Специалисты «АвтоВАЗа» совместно с производителем гидроусилителя устанавливают причины возможных отклонений в работе данного узла.

В дилерских центрах с 21 октября приостановили реализацию автомобилей Lada Largus. Ограничение связано с необходимостью завершения проверки данных о трудностях при управлении рулевым колесом, а также проведения специальных испытаний и анализа использованных материалов, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Служба уточнила, что направила официальный запрос в «АвтоВАЗ» по поводу возможных нарушений стандартов безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза для транспортных средств с колёсами.

Автопроизводитель уведомил ведомство о принятых мерах, которые должны минимизировать потенциальные риски, связанные с этой проблемой.

Все автомобили данной серии временно недоступны для покупки до завершения необходимых проверок.

Росстандарт также отметил, что клиенты, столкнувшиеся с затруднениями при эксплуатации, могут рассчитывать на гарантийный ремонт. Эксперты компании совместно с производителем гидроусилителей продолжают определять причину обнаруженного недостатка.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Lada Largus были возобновлены после перерыва в две недели. Производство этой модели временно прекращалось из-за выявленного технического дефекта. Компания оперативно устранила выявленные недостатки и приняла необходимые меры.

Юлия Аликова
Город
