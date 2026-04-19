Не гибрид, а "всепогодник": гонит огурцы в холод без укрытия и не горчит - с куста по 7 кг зеленцов

Погода в последние годы преподносит сюрпризы. Поэтому предугадать, каким будет предстоящее лето, практически невозможно. Это ставит в тупик дачников. Как выбрать устройствые сорта огурцов, которые не испугаются температурных колебаний. К счастью, селекционеры уже нашли выход из этой ситуации, выведя огуречные гибриды, способные противостоять стрессам, пишут эксперты портала "Сады России".
Один из таких "всепогодников" - "Касатик F1". Этот раннеспелый представитель отличается женским типом цветения и радует стабильно высоким урожаем из года в год. Его плоды – ровные, овально-цилиндрические, с крупными бугорками, всегда одинаковой формы и размера (примерно 9–10 см). Зеленцы плотные, сладкие и обладают выраженным огуречным ароматом без горечи.
"Касатик F1" универсален в использовании, не боится резких перепадов температуры и обладает комплексной устойчивостью к распространенным болезням огурцов. Плодоношение у него дружное и очень обильное. Продолжается с конца июня и до начала сентября. Огурцы отлично хранятся.
Личный опыт дачников
"Хороший гибрид. Заслуживает внимание неприхотливостью и отменными вкусовыми качествами", - рассказал Олег из Самары.
"С куста можно собрать до 7 кг огурцов. Разумеется, если правильно ухаживать. Своевременный полив, подкормки и формирование стебля значительно повысят урожайность", - поделился Александр из Волгограда.
