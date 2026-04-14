При появлении ростков лилиям - обязательно: 1 ложка в воду - и соцветия поразят красотой, крупные, яркие, стойкие

Лилии – настоящие звезды сада. Они способны украсить даже самые тенистые участки территории. Но чтобы эти красавицы раскрыли весь свой потенциал и порадовали пышным цветением, им нужна грамотная поддержка весной, считает опытный агроном Ксения Давыдова.
Когда подкармливать лилии
Первая подкормка лилий, как правило, проводится в апреле или в мае, в зависимости от климата. В это время растениям особенно важен азот. Он помогает нарастить сочную зеленую массу, что напрямую влияет на размер будущих бутонов. Лилии, получающие достаточно азота, всегда радуют глаз крупными и насыщенными по оттенкам соцветиями.
Важная весенняя подкормка
Отличным выбором для весенней подкормки, по мнению эксперта, станет аммиачная селитра. Она содержит около 35% азота и, к тому же, немного подкисляет почву, что благоприятно сказывается на лилиях.
Чтобы приготовить раствор необходимо одну столовую ложку аммиачной селитры размешать в десяти литрах воды. Этого количества хватит для обработки примерно двух квадратных метров посадок.
После полива удобрением не забудьте посыпать землю вокруг лилий торфом. Это добавит в почву гумус, который важен для активного роста и развития луковичных.
