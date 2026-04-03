Не город в РФ, а "Мёртвый узел": Что случилось с населённым пунктом, и куда ушли люди

История заброшенного города Хальмер-Ю.

О заброшенных городах России не понаслышке знают только историки и сталкеры. При этом таких населённых пунктов на карте немало.

Расскажем об одном из них, в переводе его название звучит как "Мёртвый узел". О городе рассказывают на портале Forbes.

Сейчас в городе Хальмер-Ю царит запустение - дома разрушаются от времени, люди давно отсюда ушли, а когда-то в населённом пункте кипела жизнь.

Находилось поселение на реке Хальмер-Ю, что в переводе с языка ненцев значит "Река в долине смерти" или "Мёртвый узел", располагалось в республике Коми недалеко от Воркуты.

Образован населённый пункт был для добычи угля, здесь было обнаружено редкое месторождение категории "К". В 1940-х годах прошлого века здесь жили люди, в основном, это были работники шахты с семьями.

Начиная с 1957 года в Хельмер-Ю активно шла добыча топлива и полезных ископаемых, суточные нормы выработки доходили до запредельных 250 тонн в сутки, в населённом пункте активно кипела работа.

Но уже к 1980-м годам рентабельность угольной шахты сократилась, было принято решение о её закрытии, соответственно, и жизнь в городе более не имела смысла, ведь он был образован только для добычи полезных ископаемых.

В 1995 году город окончательно закрыли, жившие там люди были перевезены в ближайшую Воркуту. При этом и сейчас населённый пункт иногда используется, но уже для других нужд, а именно, в качестве полигона для военных испытаний.

В город не ведёт ни одна асфальтированная дорога, добраться туда сложно, сделать это можно только по бездорожью из Воркуты. Вот так некогда процветавший населенный пункт стал одним из городов-призраков в РФ.

