Эффект одиночества: как пустой стул напротив подтачивает здоровье пенсионеров

Исследование австралийских учёных из Университета Флиндерс говорит о том, что приём пищи в кругу других людей благоприятно сказывается на состоянии пожилых. Был проведён анализ, охвативший 80 тысяч человек.
Результаты показали — те, кто чаще ест в одиночестве, сталкиваются с нарушениями питания, сообщает «Петербургский дневник».
Специалисты отмечают, что люди старшего возраста, которые проводят трапезы без компании, реже включают в рацион свежие овощи, фрукты и мясные продукты. Подобная пищевые привычки ведут к снижению массы тела и негативно сказываются на костной системе.
Эксперты призывают уделять пристальное внимание организации приёма пищи для пожилых и интегрировать питание в общий уход.
Одно из предложений специалистов связано с развитием так называемого «социального питания»: рекомендуется поощрять семейные обеды, встречи за столом с друзьями или посещение столовых.
Согласно их мнению, особую пользу это приносит пенсионерам, страдающим от слезотечения, вызванного возрастными изменениями. Рекомендуется, чтобы в такие моменты особенно во время обеда и ужина, пожилой человек мог разделить трапезу с окружающими.
